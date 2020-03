Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Fin de semana de mucha suerte para tu signo en todos los sentidos, este 13 de marzo podrás hacer los cambios necesarios en tu vida para estar mejor, como buscar un mejor empleo, sacar un crédito bancario para un coche o casa, así como tramitar tu visa o pasaporte. En estos días has tenido en la mente a un amor del pasado, recuerda que eres muy intuitivo en esas cosas, así que no dudes en llamarle para saludar. Te invitan a una fiesta el sábado, te divertirás mucho. Te inscribes a un curso de diseño o ventas. Los Aries que están casados tendrán una sorpresa de embarazo en puerta. Eres muy bueno para ayudar a los demás, pero a veces tus amigos abusan de ti, así que trata de diferenciar la bondad con el abuso y pon más carácter en tu vida. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 08, 19 y 23.

Tauro

Este viernes te llegarán ideas para emprender y progresar en tu vida económica, así que no dudes en llevar a cabo esos proyectos, recuerda que tienes que ser persistente para que las cosas salgan como lo deseas. Para los Tauro que tienen pareja será un fin de semana lleno de buenos momentos y estarán hablando de comprometerse. Los solteros seguirán en busca del verdadero amor, recuerda que tu compatibilidad es con los de Leo, Libra y Capricornio. Te llega una buena noticia por parte de un familiar. Haces arreglos a tu casa y decides pintarla para que la energía positiva circule con más fuerza. Trata de descansar este domingo. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 28 y 99. Procura tomar muchos líquidos este fin de semana, especialmente agua natural, esto te ayudará a limpiarte.

Géminis

Este 13 de marzo conocerás a personas muy importantes que en el futuro te ayudarán profesionalmente, así que debes trabajar más en tus relaciones públicas y no dejarlas. Tu signo siempre atrae las envidias, trata de ponerte un listón rojo en tu tobillo derecho con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo para protegerte. Te invitarán a una fiesta el sábado; ve, pero controla tu forma de beber. Arreglas tu cuarto y sacas ropa que ya no utilizas para que se renueven tus buenas energías. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 76, recuerda combinarlos con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Te busca un familiar para pedirte un consejo amoroso. El domingo será ideal para salir a un día de campo y visitar a familiares en otra ciudad. Comienzas a ahorrar para formar un patrimonio.

Cáncer

Fin de semana de renacimiento para tu signo, recuerda que a ti te rige la lucha constante de progresar y ser alguien en la vida. Este viernes, gracias a tu buena actitud, será un día de cambios positivos para ti, por eso te recomiendo que cortes tu cabello y prendas una vela de color blanco para atraer la buena energía. Debes tener cuidado con los amores, recuerda que tu temperamento te hace estar con dos a la vez y si no tienes cuidado se te puede complicar tu relación amorosa. Tus signos más compatibles son Acuario, Aries y Escorpión. Fin de semana de trabajo extra y arreglar asuntos de tu coche. Ya no debes confiar tanto en las personas que acabas de conocer para que después no te sientas defraudado. Gozarás de un golpe de suerte el domingo con los números 01 y 27.

Leo

Este viernes será un día mágico, lleno de sorpresas agradables y buenas energías a tu alrededor. Experimentarás un cambio radical en tu forma de pensar y en la actitud para ser un triunfador. Te recomiendo que prendas una veladora de color rojo y te pongas mucho perfume para que atraigas la buena suerte. Ten cuidado con lo que firmes y trata de no sacar ningún crédito. En el amor andarás confundido, no sabrás si regresar con tu ex pareja o seguir con la actual. Te proponen trabajar los fines de semana, acepta para tener más ingresos. Ten cuidado con el consumo de alcohol en las fiestas. Te llega la invitación a una boda. Ya no seas tan voluble, trata de medir tu temperamento y siempre pensar lo que dirás para no herir a la gente. Tus números de la suerte son 04 y 56.

Virgo

Este viernes será un día de grandes logros para tu signo, sólo debes aprender a tener paciencia en todo lo que realizas para que no te estreses porque no salen las cosas a la primera como tú quieres. Tendrás un cambio muy positivo en tu vida, por eso te recomiendo que prendas una veladora de color blanco para que el cambio sea todavía más fuerte. Trata de tomar un curso y ocuparte en algo que te guste para que liberes un poco el estrés. Preparas ya las maletas para salir de viaje la próxima semana. Sales de fiesta con tus amigos el sábado. Recuerda que el amor siempre llega y este fin de semana te vendrá un amor que te dará mucha felicidad. Cuidado con los accidentes, evita los deportes extremos. Tus números de la suerte son 02, 19 y 88. Es momento de hacerte un chequeo dental.

Libra

Viernes de buenas energías alrededor de tu signo, sólo debes aprender a no platicar tanto tus planes, recuerda que a tu signo lo persiguen las envidias. Te recomiendo que te pongas ropa nueva y mucho perfume para que atraigas la buena suerte. Te llega la propuesta de emprender un negocio los fines de semana; hazlo, te irá muy bien. Trata de no pelear con tu pareja y no tenerle tantos celos, recuerda que la base de toda relación es la confianza. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 03 y 29. Te hacen un regalo inesperado. Ten cuidado en las calles, trata de ser más precavido con los accidentes. Decides cambiar por completo tu casa y remodelarla para que tu energía positiva se fortalezca. Ya no dejes que los chismes afecten tu vida y mantén la mente positiva.

Escorpión

Este fin de semana llegará a tu vida una corriente de energías positivas gracias a la Luna. En lo laboral trata de hacer los cambios necesarios como pedir aumento de sueldo o buscar un mejor trabajo. Te recomiendo que te pongas este viernes un listón rojo amarrado con tres nudos y lo traigas todo el día, además prende una veladora de color blanco para que esa fuerza espiritual se quede más tiempo contigo. Cuídate de problemas legales y trata de resolver los pendientes del pasado. Ya no seas tan determinante en tu relación de pareja, tiene que entender que no todos piensan como tú, así que relájate y platica las cosas que te molesten. Tendrás una fiesta familiar este sábado. Recuerda que tu signo es el más sexual del Zodíaco, trata de no confundir el amor con el placer. Tus números son 03, 28 y 76.

Sagitario

Fin de semana lleno de energías solares en tu vida, recuerda que a tu signo lo rige el Sol y la Luna al mismo tiempo y en este 13 de marzo tendrás la oportunidad de concretar muchos de los planes pendientes que tenías. Te recomiendo que prendas una veladora de color rojo y te pongas mucho perfume, eso te ayudará a tener más suerte. Debes tomar mucha agua natural y comer menos para que tu energía espiritual crezca este viernes. Es momento ideal para pedir un crédito para cambiar tu coche o tu casa, se te dará muy fácil. Ya no seas tan apasionado en tus relaciones de pareja, recuerda que el amor debe ser natural y no obligado. Tus números de la suerte son 12, 70 y 89 .Trata de poner en orden todos tus papeles de la escuela y de pasaporte, los necesitarás en estos días.

Capricornio

Este 13 de marzo será un día de cambios muy fuertes en tu vida y más por la conjunción de los astros con tu signo. Eres muy fuerte y tu carácter hace que siempre tengas éxito en todo lo que te propones, pero a veces tú mismo te saboteas, así que ya no dudes tanto y pon toda tu energía en tus proyectos. Te llega la propuesta para salir de viaje. Saldrás con un amor del signo de Aries o Virgo que será muy compatible. No caigas en la soberbia y sé más humilde con las personas que te quieren. Este viernes te recomiendo que enciendas una veladora de color rojo y te cortes el cabello para estimular la buena suerte. Cuida el dinero y trata de no gastar en artículos que no necesitas. En cuestiones de salud, cuídate de problemas de infección. Gozarás de un golpe de suerte con los números 08, 34 y 79.

Acuario

Este viernes tendrás sorpresas agradables y buenas noticias en tu vida, recuerda que tu carisma y sinceridad hacen que tengas suerte siempre. La abundancia llegará a tu vida, pero debes aprender a no platicar tanto tus logros y planes, no todas las personas son como tú. Te recomiendo que te pongas ropa clara y mucho perfume para que venga a ti la fortuna. En cuestiones de salud, cuídate de problemas de estómago y trata de seguir con tu dieta, ya te ves de lo mejor. Preparas un viaje para el mes de abril. Estarás en un predicamento sentimental, pero recuerda que el amor y la amistad son dos sentimientos tan puros que se deben dar sin ataduras. Te invitan a un día de campo o vas a una fiesta con tus amigos. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 13, 29 y 80.

Piscis

Este 13 de marzo será mágico para tu signo, determinará tu futuro, así que trata de cargar un limón verde en la bolsa y prender una veladora blanca para que vengan a ti todas las energías positivas. Recuerda que uno aprende de los errores y valoras más a las personas cuando no están, así que trata de cambiar de carácter y volverte a enamorar. Tus signos más compatibles son Géminis, Escorpión y Aries. Tendrás un fin de semana de muchas emociones, así que trata de disfrutar al máximo. Ya no discutas con tu familia, recuerda que todos quieren lo mejor para ti. Decides mudarte. Te ofrecen un trabajo los sábados que te dará los ingresos extras que necesitas en estos momentos. Tus números de la suerte son 08, 34 y 50. Aprende a soltar a personas que no son buenas para tu vida.

