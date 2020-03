El amor se activa para estos signos en las cartas del tarot

Las principales interrogantes del AMOR las responderán esta semana las barajas del Tarot Gitano. Así que atenta y sigue sus consejos para la segunda semana de marzo:

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: Penas y disgustos, Los tristes pensamientos, El cambio

La clave para la segunda semana de marzo es la armonía y el equilibrio, ya deja de estresarte tanto y ten más paz. Posibilidades de que el amor se active. Comparte más con los amigos.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: Los honores, El militar, Sala de estar

Presta atención a los consejos que te dan las personas que te rodean, en especial, esa persona que siempre está pendiente de ti. Tu presente está tus manos y no en las de más nadie.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: El juez, El encuentro, El largo camino

Debes alejarte un poco del pasado y pensar más en el presente. Ya es un buen momento de reorganizar tu vida amorosa y dar riendas a la pasión. Hecho curioso en un sitio nocturno.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: Dinero, El juicio, El viaje

Disfruta ya de la vida y deja de quejarte tanto. Decidirás entre dos amores y deberás decidir si lo tomas o lo dejas. Las oportunidades llegan una sola vez en la vida. Toma la mejor opción.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: El robo, La prisión, Los tristes pensamientos

Te sientes feliz por la prosperidad. La rueda de la fortuna está contigo y no para de sonreír. Extrañas a alguien y sales a buscarlo.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: Penas y disgustos, La prisión, El niño pequeño

La palabra clave en esta semana será la “prudencia”. Alguien se opone a una relación y eso genera malos entendidos. Lograrás nuevos proyectos porque Dios está de tu lado.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: El hombre bueno y rico, El viaje, El largo camino

Debes aprender a valorarte más y elevar ese autoestima. Usa tu intuición y sexto sentido contra los enemigos que quieren dañar tu vida amorosa. Cambios en la vida espiritual.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: La joven rica, La carta agradable, El Trabajo

Eres perfecta para alejarte de los conflictos. Un punto a tu favor. Debes construir bases sólidas en tu relación, así la tengas ya establecida o estés en la búsqueda de un amor verdadero.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: La persona falsa, La casa, La carta agradable

El que esté a tu lado tiene que estar a la altura. No te gustan que te presionen y más si una persona no te llama la atención. Acepta una relación si te sientes cómoda, no por imposición.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: Sala de estar, Dinero inesperado, Los honores

El mundo no se acabará si no tienes nadie a tu lado. Las parejas deben afianzar la comunicación. A veces eres un imán para las relaciones tóxicas.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: El viaje, El militar, La prisión

Deja los celos que son el fuego que pueden convertir en carbón una relación estable. Eres amantes de las relaciones duraderas y para lograrlo debes poner empeño y dedicación.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: Buen final en el amor, El juez, El buen hombre

No prestes atención a chismes y comentarios negativos. Valora mucho el amor, la pasión, compatibilidad y la atracción que sientes por la persona que decidió pasar el resto de su vida a tu lado.

