Necesitamos enseñarle a los niños que está bien ser vulnerables

Como sociedad, tenemos un grave problema en lo que respecta al respeto y la empatía por otros, especialmente hacia la mujer. Si bien no existe una solución fácil o inmediata, es necesario comenzar a trabajar desde la raíz: la educación de los más pequeños.

La falta de respeto de un niño hacia las niñas generalmente comienza en la infancia, en casa. Es algo aprendido en casa o en el entorno familiar o escolar que a menudo puede ser minimizado o pasado por alto bajo la excusa de que "son niños".

"No llores", "sé valiente", "los hombres de verdad no sienten miedo", "no seas niña", son algunas de las frases comunes que se pueden escuchar en el patio de recreo o en la sala de la casa y generalmente son dirigidas hacia los niños. El aplicar estas frases cuando los niños están teniendo un momento de vulnerabilidad, hace que tengan ideas equivocadas sobre lo que implica "ser un hombre", cayendo en comportamientos machistas o violentos en general.

La sociedad constantemente les dice a los niños y jóvenes que no expresen sus emociones para preservar el estereotipo de lo que es ser masculino: fuerte, duro y estoico. El problema es, que los niños tienen las mismas emociones que las niñas, por lo que decirles que no las expresen es reprimir algo que sienten naturalmente.

Para evitar verse débiles, los niños y los hombres creen que deben mantener sus sentimientos ocultos, y cuando salen, a veces se expresan de manera negativa, a través de violencia física o verbal.

El cambio generalizado tomará un cambio social en la forma en que vemos la masculinidad y cómo se retrata en los medios de comunicación, pero los padres, maestros, entrenadores, líderes de adoración juvenil y otras figuras de autoridad pueden marcar la diferencia a nivel individual.

Lo primero que debes dejar de decir es que "no deben llorar". Es momento de dejar de enseñarles quela vulnerabilidad es una debilidad.

En cambio, busca ayudar a los niños a encontrar las palabras para describir lo que sienten, ya sea tristeza, vergüenza, miedo, celos o ira. Es importante hablar extensamente sobre las emociones y que es completamente normal experimentarlas. Hay que enseñarles que su sentir es válido pero que cuando son emociones negativas, deben dejarlas ir. Está bien llorar, está bien sentir enojo pero que es mejor sentirse bien y que nunca deben guardar o pasar solos por esas emociones.

Enseñar empatía a los niños no se trata solo de lo que les dices sino de cómo te comportas. Tú debes ser la primer persona que actúe con empatía, tolerancia y respeto hacia los demás. Debes hacerles ver que está bien sentir tristeza o enojo pero que siempre hay una forma de canalizarlos en algo positivo y así hacer que desaparezcan. Los niños aprenderán observando cómo tratan a los demás.

