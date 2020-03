Los primeros días no han sido fáciles: Maly Jorquiera cuenta la experiencia de su hijo Lucas en el jardín

Fiel a su estilo, Maly se ha tomado con humor el proceso de llevar a su hijo al jardín por primera vez. Sin embargo, y tal como contó en su cuenta de Instagram, los primeros días no han sido fáciles.

"Querido Instagram, esta foto es de mi primer día de Jardín, ya llevo 5 días, lo paso súper, juego con todos mis compañeros y compañeras, las misses son muy buena onda y entretenidas!", comenzó relatando. "Me sé todos los colores, números y animales, mis compañeros no tanto, debe ser por que soy un poco mayor, pero van aprendiendo cada día más! Mañana me espera un nuevo día de diversión en mi lindo jardín!", agregó en tono de broma.

Luego reconoció que se trataba de su propia asistencia al jardín, ya que ha tenido que acompañar a su hijo Lucas. "PD: Luquitas también va bien 👍🏻🤣😍❤️😅 Creo que tendré que acompañarlo hasta que salga de la universidad 🤣🤣🤣🤣 No está fácil, somos muy unidos!", finalizó.

En la foto que acompañó el relato aparece posando junto a su pareja, el comediante Sergio Freire y Luquitas su hijo.

