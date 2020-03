Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

El Mundo

Estás en uno de esos llamados “puntos de inflexión”, que, en términos prácticos, se puede entender como que, en este momento, hay implícitamente un antes y un después, en que lo importante es lo que viene y lo que queda atrás es el trascendente bagaje de experiencias imprescindibles y necesarias para enfrentar lo nuevo con mejores herramientas y mayor seguridad.

Tauro

Cinco de Bastos

Días complejos, con tendencias a los malentendidos, sobre todo en los lugares en que se desarrolla tu actividad laboral o profesional. Frente a la imposibilidad de evitarlos, lo mejor será sustraerse a ellos, en lo posible,no tomar partido ni inmiscuirse, a menos que estés obligada a hacerlo, en este caso evita, si puedes, consecuencias posteriores.

Géminis

Rey de Oros

Posibilidades ciertas de poder mejorar tus finanzas personales, algo deterioradas por diferentes razones y circunstancias. Lo importante será que pongas todas tus capacidades y destrezas para revertir la pasada situación y aprovechar este período, propicio para un cambio positivo que podría ser tendencia si lo haces bien.

Cáncer

La Rueda de la Fortuna

La vida es cambio, nada es estático, ni lo bueno ni lo malo. Estamos sujetos a imponderables que no manejamos, salvo por mínimas injerencias de nuestra parte, que a veces no son suficientes para producir estabilidad ni marcar una tendencia definitiva. Lo que ahora viene promete ser mejor, aprovechalo para tus fines y proyectos.

Leo

La Sacerdotisa

Tus mejores herramientas en estos días, aquellas que podrían marcar una diferencia positiva para tus fines o planes, serán tu intuición, tu sensibilidad, tu capacidad para entender, mucho más allá de lo obvio, y descifrar aquellos signos que te permitan avanzar y progresar en cualquier terreno, por escabroso que sea.

Virgo

Siete de Bastos

La vida siempre nos pone a prueba, es una constante la adversidad y lo complejo. Pero, las pruebas son para encararlas con todo el arsenal de conocimientos y habilidades que igualmente la vida nos proporciona, siempre estamos preparados, pero, a veces, nos falta certeza de ésto. Atreverse, por lo tanto, marca la gran diferencia.

Libra

Diez de Bastos

La vida siempre nos presenta desafíos, tareas, responsabilidades que no podemos obviar, la envergadura de ellas pareciera que está hecha a la medida de nuestras capacidades y, en consecuencia, hay que asumirlas. Distinto es hacer por otros lo que otros debieran hacer por sí mismos y esto es tolerable pero con límites bien demarcados. De no ser así, podemos llegar al extremo de cumplir deficitariamente, incluso con lo nuestro.

Escorpio

Seis de Oros

El talento es un atributo de cada persona y es distinto en cada cual, no es un don que actúe por sí solo o por el hecho de tenerlo. Es necesario saber sacarle provecho con fines personales, lo que obedece a la lógica, de ser así, el resultado podría compartirse con generosidad con aquellos menos dotados. Esto es, hacer el bien sin mirar a quién.

Sagitario

El Colgado

A veces las cosas no van con la premura que quisiéramos, por el contrario, cuando más anhelamos que pase algo pareciera que el tiempo no transcurre y la espera se hace eterna y tediosa. En estos días puede ocurrir lo descrito, por lo que apela a tu paciencia y resignación que, por lo demás, no es una deficiencia, por el contrario puede ser un atributo, según sea la situación.

Capricornio

Tres de Bastos

Es el momento de mirar más allá de lo logrado hasta ahora, no es una simple ambición, obedece más bien a la lógica de la superación personal, de poner a prueba nuestras capacidades y, en consecuencia, de renovar ciertas metas que, perfectamente, pueden guardarse en nuestro fuero interno, lo que nos pone a salvo de críticas poco constructivas que podemos obviar.

Acuario

Paje de Espadas

Período en que se manifestará, de manera paulatina, un cambio en tus ideas, conceptos y opiniones, respecto de temas que parecían inamovibles. Es síntoma claro de sana evolución, muy lejos de la inconsecuencia. Lo nefasto es quedarse atada a estructuras mentales arcaicas y cómodas que nos impiden razonar respecto de algo nuevo.

Piscis

Ocho de Espadas

Verse superada por los problemas o complicaciones que trae la vida es algo que, en una u otra medida, nos toca a todos. Nada podemos hacer frente a lo irresoluble, solo asumirlo. Aquello cuya solución pasa por nosotros debemos jerarquizarlo y actuar en consecuencia, siempre debemos estar dispuestos a asumir el costo implícito de la solución adoptada.

