Estos tres signos nacieron para romper las reglas

Aries

Este es un signo con una personalidad fuerte y bastante dominante, para ellos no hay nada imposible y no todo está escrito. Ellos cuando tienen algo fijo en su mente nadie ni nada los hace cambiar de idea hasta que lo hagas, así no esté bien para el mundo. Para Aries las reglas son bobadas de la gente que tiene miedo de hacer las cosas.

Libra

Aunque los libras tienen una personalidad seria y muy centrada también están claros que para alcanzar las metas deben trabajar y buscar la forma de lograrlo, sin importar las reglas que tengan que romper, pues para ellos las reglas solo son condiciones para los cobardes… Su lema es las reglas surgieron para cumplirlas y lograr el éxito.

Acuario

Este es un signo que toma riesgos, es parte de su vida, le encanta andar por el mundo escribiendo su propia historia, creando su mundo, para ellos no hay límites y las reglas son solo palabras que se las lleva el viento. Ellos no solo rompen las reglas, sino que invitan a quienes están en su entorno que también lo hagan.

