3 signos del zodiaco que enfrentarán retos importantes los próximos días de marzo

Géminis

El reto está en buscar un balance entre tu trabajo y tu vida personal. Cuídate, Géminis. La energía de la Luna estará sobre ti, lo que significa que los temas que giran en torno a tu vida personal serán lo más importante durante este tiempo. Quizás enfrentes dificultades en la estructura de tu vida profesional pero nada con lo que no puedas. Estás haciendo demasiados sacrificios por tu carrera y no lo suficiente para ti, o viceversa. Los límites son un gran tema para ti durante este tiempo, así que no tengas miedo de dejar las cosas claras, Géminis.

Libra

La superluna de este mes sacudirá su 12ª casa secreta de sueños, karma, cierre y todo lo que está detrás de escena, por lo que es probable que esté de humor para retirarse durante este tiempo. Con el estacionamiento directo de Mercury, también podría estar experimentando una especie de epifanía poderosa, teniendo en cuenta que esta área de su tabla también gobierna lo que ya está oculto para usted.

Con el sol en conjunción con Neptuno a través de su sexta casa de diligencia debida consciente de la salud, también se le dará la oportunidad de establecer los límites necesarios en su rutina diaria, régimen de salud y entorno laboral general. ¿Has estado estresado por algo en particular? ¿Estás trabajando demasiado? Esta es una oportunidad para rendirse.

Acuario

No es tu mejor luna llena, pero lo superarás, Acuario. La luna activará su auspiciosa octava casa de sexo, deuda, transformación, empresas conjuntas y todo lo transaccional. Entonces, ya sea que haya decidido invertir en algo o pedirle un préstamo al banco, las cosas ciertamente comenzarán a resurgir durante este tiempo. Mucho papeleo con el que lidiar, también, dada la influencia mercurial de la luna. Aunque, con el curioso Mercury estacionado oficialmente directamente el mismo día, esto ciertamente ayudará a que la pelota ruede.

Con el sol y Neptuno flotando sobre su segunda casa de finanzas, también podría estar reflexionando y dando sentido a sus valores y finanzas en general. Trata con esto de una vez por todas para que puedas seguir adelante, Acuario.

