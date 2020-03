El consejo de las cartas del tarot para alcanzar la estabilidad emocional

¿Relaciones posesivas?, ¿miedo a experimentar nuevas sensaciones?, ¿cómo lograr la estabilidad emocional?, estas son algunas interrogantes que nos responden las cartas del Tarot Gitano. Así que atenta y sigue sus consejos para lograr una mayor estabilidad emocional y que marzo se convierta en un mes de nuevas energías.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: El juez, Buen final en el amor, El buen hombre

Estarás más decidida y concentrada para conquistar a esta persona que te atrae. Usa tus mejores aspectos de la personalidad para llamar su atención. Enfócate en la acción y las palabras.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: El militar, El viaje, La prisión

Siempre quieres tener la última palabra y eso complica tus relaciones y más con la persona que amas. Es hora de aprender a escuchar y ceder algo de terreno.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: Dinero inesperado, Sala de estar, Los honores

Eres cariñosa, confiable, divertida y amable, pero a veces algo autoritaria. En las peleas con tu pareja siempre quieres ganar y no todo a veces sale perfecto. Medita al tomar una decisión.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: La casa, La persona falsa, La carta agradable

Enfócate en alcanzar la estabilidad emocional y física en la relación de pareja. Las solteras deben dejar de concentrarse en hallar el príncipe azul. La aceptación empieza por ti misma.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: La carta agradable, La joven rica, El Trabajo

Valora mucho el amor, la pasión, compatibilidad y la atracción que sientes por la persona que decidió pasar el resto de su vida a tu lado. No prestes atención a chismes y comentarios negativos.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: El viaje, El hombre bueno y rico, El largo camino

Si decides estar con alguien, física y emocionalmente, que sea una persona a tu altura y comprometido con lo que te gusta. Nunca permitas las imposiciones.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: La prisión, Penas y disgustos, El niño pequeño

A veces eres un imán para las relaciones tóxicas. Toma un tiempo para estar sola y meditar. El mundo no se acabará si no tienes nadie a tu lado. Las parejas deben afianzar la comunicación.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: La prisión, El robo, Los tristes pensamientos

Estás en búsqueda de la seguridad y la estabilidad en el amor. No es fácil de conseguir y tampoco está a la vuelta de la esquina. Quédate tranquila y acepta los cambios.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: El juicio, Dinero, El viaje

Eres amantes de las relaciones duraderas y para lograrlo debes poner empeño y dedicación. Deja los celos que son el fuego que pueden convertir en carbón una relación estable.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: El encuentro, El juez, El largo camino

Eres un poco celosa y temperamental en las discusiones. Debes saber distinguir las batallas en las que vas a pelear y en las que tienes posibilidades de ganar. A veces una derrota es una victoria.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: El militar, Sala de estar, Los honores

Debes construir bases sólidas en tu relación, así la tengas ya establecida o estés en la búsqueda de un amor verdadero. Eres perfecta para alejarte de los conflictos. Un punto a tu favor.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: El cambio, Penas y disgustos, Los tristes pensamientos

No te gustan que te presionen y más si una persona no te llama la atención. Acepta una relación si te sientes cómoda, no por presión. En que esté a tu lado tiene que estar a la altura.

