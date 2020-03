Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Este fin de semana el planeta que te dominará en tus emociones y logros será Júpiter, esto significa que tendrás grandes sorpresas económicas y realizaciones de proyectos nuevos. Evita pleitos con tus compañeros de trabajo para que posteriormente no tengas repercusiones. El amor que tanto deseas te llegará y los Aries que tienen pareja disfrutarán de una etapa de relación muy plena. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 32, trata de jugarlos el domingo. Ten cuidado con los fraudes y problemas legales, lee bien todo antes de firmar para que no tengas ningún problema. Eres el signo más carismático del Zodíaco, por eso será un fin de semana de mucha fiesta y reuniones con la familia. No lo pienses tanto y prepara un viaje para celebrar tu cumpleaños con tu pareja y amigos.

Tauro

Saturno será tu planeta este fin de semana, indica que tendrás unos días de renovación personal y decides hacerte cargo de tus responsabilidades. Ten cuidado con las pérdidas o robos, extrema las precauciones. En cuestión laboral, el planeta Saturno traerá a tu signo prosperidad y los cambios que tanto deseas para estar mejor económicamente. Te invitan a emprender un negocio, trata de aceptarlo, eso te ayudará a salir adelante rápidamente. Recuerda no platicar mucho tus planes para que no te llenes de envidias. Atravesarás por unos días de pleitos y distanciamiento de tu pareja, trata de no alterarte sin razón y siempre llega a un acuerdo con tu ser amado. Los Tauro que están solteros conocerán amores apasionados y fugaces. Tendrás un golpe de suerte el día viernes con los números 03 y 28.

Géminis

El planeta que te dominará estos días será Urano, lo que augura un fin de semana de sorpresas económicas con los números 07 y 23. Usa mucho el color amarillo para atraer más abundancia y sentirte libre en todo lo que realices. Tomas la decisión de cambiarte de casa e irte a vivir a otro país; te irá de lo mejor. Realizarás un cambio radical en tu carrera, decides estudiar en otra área o especializarte más en la tuya. No confíes tanto en tus compañeros de trabajo porque te pueden llegar a traicionar, ten discreción con tu vida privada. Te busca un familiar para invitarte a una boda. En cuestión amorosa, este planeta hace que tu signo tenga varios romances a la vez, así que será un fin de semana de mucha pasión. Los que tienen pareja atravesarán por una etapa muy fuerte de la relación.

Cáncer

Neptuno es el planeta que regirá tu vida en estos días, eso quiere decir que será un fin de semana de reconciliación con tus seres queridos. Es momento para tomar la decisión de emprender tu propio negocio; te irá muy bien, especialmente si es en áreas creativas como el diseño. Estás en una etapa ideal para salir de viaje y conocer a personas nuevas, recuerda que tu signo es muy tímido y para avanzar en la vida es importante relacionarte. Neptuno también es señal de caos y algunos problemas, pero debes tomarlos con calma para que no te absorban. En cuestión laboral te llegará un ascenso o un aumento de sueldo. Gozas de un golpe de suerte este sábado con los números 06 y 55. Neptuno hará que las buenas energías te rodeen, sólo trata de usar más los colores amarillo y anaranjado.

Leo

El planeta para tu signo en estos días es Plutón, eso quiere decir que tendrás tres días de muchas oportunidades de crecimiento en tu ámbito laboral y personal. Debes tomar la decisión de crecer más profesionalmente y formar un patrimonio para tu futuro. Plutón te ayudará con su energía cósmica para que resuelvas deudas del pasado y que por fin tengas pensamientos positivos. Habrá algunas situaciones complicadas en cuestión amorosa, así que debes ser sensible con tu pareja y no caer en provocaciones de celos. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 03 y 18, no dudes en jugarlos en la lotería. Tendrás un fin de semana de muchas reuniones y conocerás a personas importantes para tu vida, sólo debes alejarte de los vicios para estar bien.

Virgo

Venus es el planeta que te regirá este fin de semana. Este viernes tendrás un golpe de suerte en lo económico con los números 27 y 34. Durante este fin de semana conocerás a personas que serán importantes en tu vida. Los Virgo que tienen pareja tendrán un fin de semana de mucha pasión y de compromiso firme, así que evita las ideas de celos y desconfianza. En cuestión laboral tendrás la oportunidad de crecimiento económico. Tendrás un fin de semana de mucha creatividad, aprovecha para hacer cambios en tu casa, verás que te sentirás mejor. Te buscan para pagarte una deuda del pasado. Recibes una gratificación por tu ayuda profesional. Te invitan a salir de viaje. No pienses tanto en las cosas que pasan a tu alrededor, trata de relajarte y tomar todo con calma.

Libra

El planeta que te regirá durante este fin de semana es Mercurio, quiere decir que gozarás de toda la suerte en cuestión de negocios o cierre de proyectos. Recibirás un dinero extra gracias a un premio con los números 06 y 22, no dudes en jugarlos en la lotería y usar mucho el color rojo. Te recomiendo ser reservado con tus metas y proyectos para que las envidias no lleguen a tu vida. Te proponen salir de viaje con tu pareja y amigos. Los puntos débiles de este planeta con tu signo son los problemas familiares y las deudas, así que en estos días evita los conflictos en tu casa, así como gastar en artículos que no necesitas para que tu economía esté más estable. Tendrás tres días de muchos encuentros amorosos. Te llegará un amor del pasado para pedirte regresar. Es momento de cambiar de look.

Escorpión

En estos días la Luna regirá tu vida, esto significa que el amor llegará para quedarse y las verdaderas amistades se harán presentes. Tendrás grandes cambios en lo laboral, por eso te recomiendo que empieces a buscar mejores opciones de trabajo. Recuerda que la Luna te ayudará a triunfar en todo lo relacionado con cuestiones legales, así que es el momento de cerrar ciclos y empezar una nueva etapa de prosperidad. Tus números mágicos serán 12 y 90, trata de jugarlos el viernes. Cuidado con problemas de estómago, procura estar un poco más relajado y tener una alimentación saludable. Para los Escorpión que están solteros se presentará la oportunidad de encontrar el amor con alguien del signo de Aries o Cáncer. Ten cuidado con robos o pérdidas, sé más precavido en las calles.

Sagitario

El astro rey, el Sol, te regirá en estos días e indica que tendrás un fin de semana de comienzos en cuestiones amorosas. El tiempo de empezar a formar un patrimonio para tu futuro. La combinación del Sol con tu signo te invita a hacer cosas nuevas y aventurarte en los cambios radicales. Debes tener cuidado con las traiciones de amistades. Comienzas un curso de idiomas o de computación, eso te abrirá muchas puertas en el futuro, así que mantén la constancia. Un amor del signo de Piscis o Leo regresará a tu vida. Tendrás un golpe de suerte con los números mágicos 09 y 77, trata de usar el color naranja para atraer la abundancia. Compras ropa y zapatos para renovar tu look. Debes controlar tu carácter tan explosivo y cambiante para ya no alejar a tus seres queridos.

Capricornio

En este fin de semana el planeta Mercurio dominará tu signo y estarás en una etapa de renacimiento en lo laboral, por lo que te llegará una propuesta de trabajo nuevo. Si tienes dudas de tu pareja en cuestión de infidelidad, es el momento de aclararlo y si sientes que ya no hay algo más que dar en la relación, también debes considerar una separación. Mercurio también rige todo lo relacionado con el éxito, por ello puedes volver a estudiar o emprender una aventura en otro país o ciudad, es decir, es el momento de mover las energías para crecer intelectualmente. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 30 y 27, trata de usar el color amarillo para atraer la abundancia. Un amor del signo de Aries o Virgo volverá para quedarse. Fin de semana de muchas fiestas y amores nuevos.

Acuario

Marte es el planeta que dominará a tu signo durante este fin de semana, y te traerá muchas sorpresas en lo económico. Debes relajarte respecto a tu relación amorosa para evitar inundar tu cabeza con ideas de celos. Fin de semana de muchas reuniones y fiestas en las que harás nuevos amigos y conectarás con algún amor muy apasionado. Gozarás de un golpe de suerte con los números 20 y 67, sólo trata de no platicar mucho tu suerte para no generar envidias. Te invitan de viaje. Un viejo amor del signo de Aries o Escorpión te busca para volver. Domingo para tener contacto con la naturaleza. No pierdas de vista tu celular, serás propenso a perderlo. Deja de darle importancia a los problemas ajenos, muchas veces quieres ayudar, pero sólo te desgastas. Te regalan una mascota.

Piscis

Fin de semana de múltiples festejos por tu cumpleaños en compañía de familiares y amigos. Recibes regalos inesperados que te harán muy feliz. Recuerda que tu signo es uno de los más festejados gracias a su carácter tan amigable. El planeta que te dominará estos días es la Tierra, indica que cuides a tu pareja para evitar una ruptura o alejamiento. A veces tu signo hace cosas buenas que parecen malas, así que procura pensar muy bien antes de tomar cualquier decisión. En cuestión laboral te llegará la propuesta de poner un negocio, pero debes darle continuidad a todo lo que vayas a realizar y no dejar ningún proyecto inconcluso. Te busca un amor para darte un regalo que te dará mucha alegría. Tendrás un golpe de suerte en la lotería el domingo con los números 07 y 47.