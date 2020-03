Erika Velez respondió a críticas por sus polémicos comentarios sobre las redes sociales

Erika Velez respondió a las miles de críticas que recibió en las redes sociales luego de tuitear diciendo que Tik Tok no debe ser usada por las personas mayores de 30 años.

"Pasados los 30 no está bien comerse los mocos ni ser tiktoker" escribió la modelo ecuatoriana en su cuenta Twitter.

"Pasados los 30 no está bien comerse los mocos ni ser tiktoker" escribió la modelo ecuatoriana en su cuenta Twitter.

Tik Tok es la red social que más crecimiento ha presentado durante los últimos meses, siendo la favorita de los jóvenes y llegando a desplazar Whatsapp como la más descargada en Google Play.

Luego de que miles de personas la criticaron por lo que dijo, Erika Velez publicó un video por sus redes sociales donde se "disculpa" si acaso ofendió a alguien con lo dicho en el tuit.

"Pasaba por aquí para decirles que no tenía ni idea de lo que iba a generar lo que dije, jamás busqué ofender a nadie, creo que muchos se sintieron ofendido" dijo.

Continúo señalando "Aquellos que me han tratado de insultar o de ofender, digo tratado porque no todo me lo tomo de mala manera, quiero que sepan que yo jamás voy a contestar con insultos porque no soy así. Estamos muy susceptibles en las redes sociales y bueno, quería decirles eso".

