Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo coronavirus COVID-19

El mundo sigue de cerca la acelerada propagación del coronavirus COVID-19 que a la fecha ha sido confirmado en casi 60 países del mundo y ha causado cerca de 3.000 muertes desde su descubrimiento en China en diciembre pasado. Más de 80.000 personas se han contagiado con el COVID-19.

En México ya existe el primer caso confirmado de COVID-19, por lo que es fundamental tener información básica sobre el nuevo virus.

-Los primeros casos del nuevo coronavirus COVID-19 fueron reportados en la provincia china de Wuhan entre el 12 y el 29 de diciembre de 2019.

-La primera muerte provocada por el coronavirus COVID-19 fue informada el 11 de enero de 2020. La víctima fue un paciente de 61 años que tuvo contacto con mariscos en el mercado local. Murió el 9 de enero como consecuencia de insuficiencia respiratoria provocada por una neumonía severa.

-El 11 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció el nombre oficial de la identificada por primera vez en Wuhan, China: COVID-19. “CO” corresponde a “corona”, “VI” a “virus” y “D” a “disease” (“enfermedad”).

Hay muchos tipos de coronavirus humanos, que incluyen algunos que comúnmente causan enfermedades leves de las vías respiratorias superiores. El COVID-19 es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos.

El COVID-19 está relacionado con el coronavirus asociado al SARS (SARS-CoV) que causó un brote de síndrome respiratorio agudo grave (SARS o SRAG) en el 2002-2003; sin embargo, no es el mismo virus.

¿Dónde se originó el COVID-19?

Los coronavirus son una familia grande de virus, entre los cuales hay algunos que causan enfermedad en las personas, y otros que circulan entre animales, como camellos, gatos y murciélagos.

El análisis del árbol genético de este virus indica que se originó en murciélagos, pero todavía no se sabe si el virus saltó directamente desde murciélagos o hubo un animal hospedador intermedio.

El SARS-CoV, otro coronavirus que al surgir infectó a personas, provino de civetas (gatos almizcleros), mientras que el MERS-CoV (coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio), que también surgió e infectó a personas, tuvo su origen en camellos.

¿Cómo se propaga el el COVID-19?

Se está propagando de persona a persona. Una persona que esté enferma y mostrando síntomas de COVID-19 puede propagar la enfermedad a los demás. Por esa razón, los CDC recomiendan que estos pacientes sean aislados en el hospital o en casa (dependiendo de cuán enfermos estén) hasta que estén mejor y ya no representen un riesgo de infección para las otras personas.

¿En cuántos días se puede manifestar el virus?

El COVID-19 tiene un periodo de cuarentena es de 14 días desde la última fecha de exposición, ya que 14 días es el periodo más largo de incubación que se ha observado en coronavirus similares.

Las personas que tengan el COVID-19 y muestren síntomas deben usar una mascarilla. Esto es para proteger a los demás del riesgo de infectarse

Los síntomas para pacientes con COVID-19 incluyen una enfermedad respiratoria, de leve a grave, con fiebre, tos y dificultad para respirar.

El virus avanza de manera acelerada. - www.cdc.gov

El COVID-19 y las mascotas

Si bien el virus parece haber surgido de una fuente animal, ahora se está transmitiendo de persona a persona. No hay motivos para pensar que algún animal o mascota en los Estados Unidos podría ser una fuente de infección por este nuevo coronavirus.

Mientras esté enfermo, no manipule o toque mascotas ni otros animales. Aunque no ha habido informes de que mascotas u otros animales se hayan enfermado a causa del COVID-19, varios tipos de coronavirus pueden causar enfermedades en animales y propagarlas entre animales y personas. Hasta que sepamos más, evite el contacto con animales y use una mascarilla si debe estar cerca de ellos o cuidar a una mascota.

¿Cómo se puede tratar el COVID-19?

De momento no existe una vacuna para prevenir el coronavirus COVID-19. La recomendación principal radica es prevenirlo.

•Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

•Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

•Quedarse en casa si está enfermo.

•Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura.

•Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita.

Las personas que presentan síntomas del COVID-19 deberían usar mascarillas para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a los demás.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

Si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Lávese las manos siempre con agua y jabón si están visiblemente sucias.

Mapa del coronavirus

Con información de www.cdc.gov

