Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Tienes días de mucha intensidad, se te presentan varias propuestas de trabajo y negocios con la sorpresa de un dinerito extra con los números 00, 04 y 26. Relájate un poco, no necesitas controlar todo, te gusta tener todo en tus manos, pero las cosas se darán a su tiempo; trata de mesurarte. En el tarot tu carta es La Justicia, así que si estás en cuestiones de compras o trámites legales, la carta te dice que se resolverá todo a tu favor. Tu mejor día será el sábado 29 de febrero, sobre todo, en cuestiones de bienestar económico, pero también llegan nuevos amores, así que no tengas miedo y déjalos entrar. Tu ritual para el 1 de marzo es prender una veladora roja con un poco de perfume, coloca un vaso con agua al lado, reza un padre nuestro y pide todo lo que necesites, sobre todo, bienestar para todo el mes.

Tauro

No te apresures por llegar al éxito, deja que las cosas se den solas, porque te puedes sabotear. Llega una sorpresa amorosa con alguien del signo de Capricornio o Virgo que te hará sentir muy bien. Entra nuevo personal a tu trabajo y hay ajustes de puestos, así que concéntrate y haz tu trabajo de la mejor manera, que con eso conseguirás todos los resultados que necesitas. Tendrás un golpe de suerte el 28 de febrero con los números 00 y 27. Tu carta del tarot es La Fortuna, lo que indica que sigues arriba en la rueda de la fortuna en el amor, dinero y salud, sólo recuerda que tu mente es fuerte y todo lo que pidas se dará. Tu ritual para este 1 de marzo es prender una veladora blanca con tres vasos de agua alrededor en forma de triángulo y échale un poco de perfume y canela, te servirá para invocar a todos los ángeles y que te vaya bien en el mes.

Géminis

Presta mucha atención estos días, no te sabotees solo, y cuida de no pelearte en ningún lado. Ten la mejor actitud en todo y enfócate en el trabajo y los estudios, pues tendrás un golpe de suerte el sábado 29 de febrero con los números 02 y 14, así que pon mucha atención. Vístete de colores fuertes, eso te ayudará a atraer la abundancia. Llegan amores nuevos pero prohibidos, con pareja o comprometidos, mejor búscate a alguien solo, no te compliques la vida; recuerda que tus mejores parejas son de Aries y Libra. Tu carta del tarot es El Juicio, por eso el 1 de marzo prende una veladora naranja con tantita canela y perfume tuyo, pon un vaso de agua al lado y pide a tu ángel de la guarda y seres amados que ya no están contigo que te abran las puertas del bienestar y la felicidad; se te concederá enseguida.

Cáncer

Viene una semana muy intensa y fuerte de tomar decisiones importantes de tu relación de pareja. Cuídate mucho de los ataques de nervios, presta atención a tu mentalidad y trata de no provocar cuestiones de pleitos, ya sabes que eres el más sentido y sentimental, por lo que debes estar muy tranquilo esta semana. Cuídate de las traiciones, no confíes tanto en la gente. Tendrás un golpe de suerte el 28 de febrero con los números 03 y 29. Tu carta del tarot es El Sol, que es de comunicación divina, sí que tendrás abundancia y sorpresas económicas que te permitirán resolver deudas pendientes. Para el 1 de marzo prende una veladora amarilla con un poco de canela y perfume, coloca un vaso de agua al lado e invoca a los siete arcángeles para que te ayuden todo el mes, verás que las puertas de la abundancia se abrirán.

Leo

Tendrás una semana completamente intensa de toma de decisiones para crecer en cuestiones de trabajo, negocios y cierres de contrato. No te distraigas del trabajo, concéntrate, sé más responsable y consecuente, llegarás lejos si lo haces. Te llegará un dinero extra que te dará más abundancia el día 29 de febrero con los números de la suerte 07 y 13. Tu carta del tarot es el As de Copas, así que el Espíritu Santo estará contigo en todo sentido para guiarte. Cuídate de las traiciones amorosas, muchas veces tú las provocas por no medir consecuencias, ten conciencia de todo lo que haces en la vida. El 1 de marzo enciende una veladora azul, échale canela y perfume, coloca tres vasos con agua alrededor e invoca a tu ángel de la guarda, a Dios y a la Virgen María para que te abran los caminos, recuerda cambiar el agua todos los días.

Virgo

Te esperan varios días llenos de suerte, llegará una sorpresa en cuestiones de trabajo o cierre de contratos; incluso se ven ofertas en el extranjero, acéptalas. Trata de ser discreto, no platiques todos tus logros para que no te llenes de chismes y malas energías. Regresan amores del pasado que valen la pena; si tienes pareja hay embarazo en puerta. Tendrás un golpe de suerte el 1 de marzo, tus números son el 01 y el 29. Te llegará más abundancia y oportunidades que no debes desaprovechar. Tu carta de tarot es el Arcángel de la Defensa, te mantendrá a salvo de todo. El 1 de marzo prende una veladora morada con una imagen de Dios, la Virgen o del santo que desees al lado; pon tres vasos de agua alrededor e invoca al ángel guardián, te ayudará a tener abundancia y prosperidad; recuerda cambiar el agua todos los días.

Libra

Estarás muy ocupado en todos los sentidos, así que prepárate. Tendrás un golpe de suerte el 28 de febrero con los números 06 y 50. Llegará una propuesta de trabajo nueva, acéptala. Procura mantener tu imagen, cómprate ropa para que luzcas fantástico en todo momento. Cuídate mucho en cuestiones de salud, a veces te olvidas de tu cuerpo, recuerda que tu punto débil son los pies. Tu carta del tarot es El Mago, el cual domina todo lo espiritual y astral, así que la recomendación para este 1 de marzo es prender una veladora blanca con un poco de perfume y dos vasos de agua, luego invoca a Dios y pídele fuerzas para salir adelante y que te quite todas las envidias; usa mucho perfume ese día y córtate el cabello para renovar energías. No olvides cambiar el agua de los vasos todos los días.

Escorpión

Los astros y las energías positivas estarán de tu lado. Llega una sorpresa en cuestiones económicas y de trabajo, aprovéchalas. Conoces a un amor del signo de Piscis o Cáncer, ábrele las puertas, enamórate. Sé más inteligente y prudente a la hora de platicar, a veces dices información de más y terminas metiéndote en chismes. Un familiar se casa, viene embarazo de alguien cercano que te dará mucho gusto. Eres muy inteligente y capaz de salir adelante solo. Tus números de la suerte son 08 y 54. Tienes un golpe de suerte el 29 de febrero, ese día será completamente tuyo. Tu carta de tarot es El Sacerdote, lo que significa que tendrás una comunicación divina muy fuerte. Dios estará de tu lado, así que el 1 de marzo prende una veladora rosa o roja, te ayudará a la comunicación espiritual con tu ángel de la guarda para pedir todo lo que necesitas.

Sagitario

Tendrás varios días muy intensos, conocerás mucha gente, tendrás juntas laborales y cambios en cuestiones de proyectos, así que concéntrate para que todo salga bien. Un amor del pasado te buscará, dile que no, pues te la volverá a hacer; trata de buscar gente más compatible como un Aries, Géminis o Leo. Sé más cuidadoso al elegir amistades, porque luego te dan menos; mesura lo que das, ten cautela. Tus números de la suerte son el 11 y el 34, úsalos el 1 de marzo. Cualquier trámite que tengas en mente se dará a tu favor y lo que tengas sin resolver, se soluciona. Tu carta del tarot es La Estrella, la suerte es tuya, tómala. El 1 de marzo prende una veladora amarilla con canela y perfume, pon dos vasos con agua alrededor, rézale a Dios y a los arcángeles para que te abran las puertas de la abundancia este mes.

Capricornio

Viene una etapa de intensidad para ti, mucho trabajo, exámenes sorpresa, supervisión de los jefes y más, así que trata de hacer ejercicio para que no te llegue el estrés, come bien y duerme lo suficiente. Tendrás un golpe de suerte el 29 de febrero con tus números mágicos que son 17 y 33. Te llegará dinero extra, utilízalo para saldar cuentas, recuerda ser más consciente en tus gastos para que puedas ahorrar más dinero. Deja de buscar a tu pareja ideal, si quieres estar con alguien sal con más gente y diviértete, no te presiones. Alguien de la familia se casa. Tu carta del tarot es El Ermitaño, así que mantente en meditación y piensa bien las cosas antes de hacerlas. El 1 de marzo vístete de colores fuertes y date baños de flores, prende una veladora morada y coloca un vaso de agua al lado, rézale a Dios para que te brinde la abundancia.

Acuario

Pedir perdón siempre te quita un peso de encima, hazlo. Tendrás golpes de suerte el 29 de febrero, te llegará un dinerito extra para realizar un viaje. Tus números de la fortuna son el 16 y el 23, completamente cabalísticos en tu día de suerte. Tu carta del tarot es la Luna, así que el 1 de marzo prende una veladora roja y coloca un vaso con agua al lado, reza e invoca a tu ángel de la guarda para tener más abundancia. Inicia el mes con un corte de cabello y estrena ropa, de preferencia amarilla o roja. Tus amigos te buscarán para una fiesta, diviértete y sé el alma de la fiesta como siempre. Cuídate de las envidias y evita las malas vibras. Concéntrate mucho en el trabajo, pues te observan para un posible ascenso. Hay dos amores muy fuertes al lado tuyo, uno de signo de Aries y otro de Libra, decídete por alguien y sé feliz.

Piscis

Estás en etapa de cumpleaños, con felicidad, abundancia y crecimiento económico. No cargues rencores, deja de lado todo lo negativo atrás y empieza a avanzar. Tendrás un golpe de suerte el 29 de febrero, la abundancia llegará a ti con tus números mágicos que son 41 y 88. Te llega la propuesta de un amor verdadero y muchas sorpresas de dinero y regalos. El As de Oros es tu carta del tarot, el dinero que esperabas te llegará, el cierre de negocio se hará y tienes todo a tu favor en cuestión de trámites. Recuerda que tienes muchas cosas por hacer, dale su debido tiempo a cada una para que alcances tus metas. El 1 de marzo prende una veladora amarilla con tres vasos con agua alrededor y pídele a los ángeles que te ayuden. Haz cambios en tu casa, como mover los espejos de lugar para renovar energías.

