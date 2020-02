Hombre muestra la hamburguesa "monstruosa" que recibió de McDonald's y nos morimos de risa

Un hombre canadiense se convirtió por una noche al compartir la peculiar hamburguesa que había recibido de McDonald´s, con un queso extra un poco fuera de control.

Bryan Passifiume, un reportero del Toronto Sun, compartió su "monstruosidad" de un sándwich de desayuno en Twitter el 25 de febrero, mostrando a sus seguidores cuán literalmente se tomó la palabra "extra".

More photos of this monstrosity. I ordered extra cream cheese as they usually just apply it like butter, but this is clearly just an exercise in passive-aggressiveness. How do I possibly eat this? pic.twitter.com/XM70yMrnqp

— 𝙱𝚛𝚢𝚊𝚗 𝙿𝚊𝚜𝚜𝚒𝚏𝚒𝚞𝚖𝚎 (@BryanPassifiume) February 25, 2020