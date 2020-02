Mujer canta magistralmente "Shalow" de Lady Gaga y se vuelve viral

Un video de una mujer cantando “Shallow” de Lady Gaga como parte de un desafío en las redes sociales se ha vuelto viral.

El clip, que fue grabado por el comediante británico Kevin Freshwater y compartido con Facebook, fue tomado durante su segmento "Finish the Lyrics", donde desafía a extraños a cantar la letra de canciones populares.

Sin embargo, Freshwater se sorprendió cuando una mujer que pasaba junto a él en el metro le cantó la letra a Shallow perfectamente después de que la desafió.

A video of a British woman randomly being challenged to sing Lady Gaga and Bradley Cooper’s “Shallow” is currently going viral across the internet.

pic.twitter.com/OKqpY3PxhU

— The Pop Hub (@ThePopHub) February 18, 2020