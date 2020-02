Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Reina de Espadas

No permitas que personas, hechos o circunstancias de cualquier índole, compliquen tu vida o estabilidad emocional. Intenta definir la situación y, si surge la claridad, actúa con resolución y carácter, solo debes procurar que tu acción no dañe injustamente a nadie. Tu fin último debiera tender a “poner las cosas en su lugar”.

Tauro

Seis de Espadas

Semana con clara tendencia a pasar momentos más tranquilos y apacibles, precisamente aquellos que todos requieren, pero especialmente tú, pues forman parte de tu esencia, y constituyen la base para sacar de ti tus mejores atributos y cualidades, aquellas que te distinguen y potencian. Aprovecha este período para todo aquello que necesites ordenar para el tiempo que viene.

Géminis

El Diablo

Nada hace presagiar que esta semana sea especialmente compleja, excepto tu tendencia ocasional a centrar tu pensamiento en hechos negativos de los cuales nadie está exento. Intenta ser objetiva contigo misma y con las cosas de tu vida y no ver el vaso medio vacío. De ti depende cambiar este switch y transformarlo en lo opuesto, osea, lo que contribuya a tu tranquilidad.

Cáncer

Caballero de Bastos

Comienza un período de crecimiento, expansión y desarrollo. Será moderado y paulatino, pero claro en la tendencia, aprovecha de la mejor manera este impulso extra para extraer de él lo que te sirva y ayude para potenciarte y sacar de ti lo mejor de tus atributos y esperar que, quizá, se haga costumbre o, por lo menos, más constante.

Leo

Rey de Copas

Tendrás múltiples oportunidades para actuar con generosidad en estos días, más que de costumbre. Será una buena manera de experimentar de un modo especial qué pasa contigo en situaciones como esta, y principalmente cual es tu sentimiento íntimo una vez ya hayas realizado un acto humanitario, sin esperar nada a cambio y, lo más importante, sin que medien testigos de tu proceder.

Virgo

El Sumo Sacerdote

Personas como tú tienden a ser exponentes de algo bueno, de dejar alguna enseñanza, de predicar con el ejemplo, sin que necesariamente sean maestros o guías, y muchas veces sin que se lo propongan. Siempre habrá alguien que te admire en silencio. Para muchos esto podría ser una carga pesada, pero no para ti, lo tuyo es por naturaleza.

Libra

Siete de Copas

Evita, durante estos días, idealizar algunos aspectos de tu vida, el autoengaño es el peor modo de pretender mejorar algo que no es como quisiéramos, menos aquello en que están involucrados nuestros sentimientos. Procura ser lo más realista y sincera contigo misma. De este modo no abrigarás ilusiones que, casi siempre, serán como pompas de jabón o como estrellas fugaces.

Escorpio

Tres de Espadas

Nadie está exenta de experimentar el ácido sabor de la pena, la pérdida, la ruptura, el olvido, el quiebre. Es parte de la vida y de nuestra humana condición. Sin embargo, la diferencia estriba en la capacidad de cada cual de ser capaz de dar vuelta la hoja y poner punto final, sacando de nosotros el rencor que es como la hiel que nos amarga.

Sagitario

Cuatro de Espadas

Nunca estará demás dedicar un tiempo a nuestro cuerpo, a la salud en general, tanto física como psíquica, con la vieja enseñanza de que “más vale prevenir que curar”. No es necesario sentir algún síntoma, y, si así lo fuera, es obligatorio ponerle atención. Preventivamente siempre será recomendable el descanso, las horas de sueño, la alimentación sana, controlar el peso, evitar los excesos y una visita, de vez en cuando, a quien nos pueda guiar.

Capricornio

Cinco de Copas

Los momentos, o períodos, de desilusión hay que combatirlos apenas se manifiesten. Lo primero será identificar los porqué, luego de éso ponerle atajo a aquello que dependa de ti y, si no es así, actuar a la brevedad con una gran dosis de resignación o aceptación. Una situación como esta es el peor freno a tus planes de cualquier tipo y tu deber es erradicarlo lo antes posible.

Acuario

Nueve de Copas

Buena semana, razonablemente tranquila, con una positiva tendencia a valorar lo que tienes y no lo que te falta. Esta será una sana actitud frente a la vida, que no es fácil lograrla, menos cuando no faltan los inconvenientes que, por lo demás, de ellos nadie se salva. Disfruta lo más que puedas y aprovecha el tiempo para sacar alguna sana conclusión que se convierta en conducta permanente.

Piscis

Cinco de Bastos

Para todas la vida constituye, día a día, un desafío. Siempre estaremos sometidos a pruebas y obstáculos que debemos enfrentar, todo lo demás es un inexistente “mundo de fantasías”. Tener claro este dilema nos puede evitar más de algún inconveniente para avanzar y frenar la tan necesaria continuidad de propósitos, base para mantener un esfuerzo sostenido en el tiempo.

