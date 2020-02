3 signos del zodiaco que tendrán un golpe de suerte durante la temporada de Piscis

Cáncer

La vida funciona de maneras misteriosas, Cáncer. A pesar de su naturaleza intuitiva y su sentido innato de la espiritualidad, no se puede negar los desafíos consecutivos que ha experimentado en sus relaciones y asociaciones generales. Has recorrido un largo camino y se nota, pero el sol en Piscis comenzará a energizar y revitalizar tu novena casa expansiva de educación, viajes y educación superior. Entonces, si ha estado considerando regresar a la escuela o tal vez aventurarse en un rol empresarial, la temporada de Piscis le traerá mucha inspiración.

En el lado oscuro, sin embargo, Mercurio retrógrado a través de esta área de su cuadro, por lo que mi consejo es que no lance nada nuevo ni firme ningún contrato importante sin leerlo detenidamente. Venus en Tauro caramelizará tu esfera social, y la luna llena en Virgo traerá importantes conversaciones a la superficie.

Escorpio

Tu autoexpresión es única, Escorpio. Si mantuviste las cosas de incógnito durante toda la temporada de Acuario, la temporada de Piscis será tu señal oficial para salir y jugar. Esta temporada de agua mutable nunca es fácil de soportar, ni es menos compleja que el resto de los signos de agua, incluido tú, por supuesto, pero siempre prosperas cuando bailas en tu elemento.

Además, con el sol energizando y encendiendo su expresiva quinta casa de romance, creatividad y todo lo divertido, se le dará la oportunidad de descubrir una musa o, mejor aún, enamorarse. Mercurio retrógrado a través de esta área de su carta, y dado que gobierna todo lo relacionado con el romance, puede ser recibido con alguien de su pasado. Consigue el cierre que necesitas y sigue adelante, Escorpio. No habrá más mirar atrás; es hacia arriba y hacia adelante desde aquí. Venus también agregará un poco de encanto a tu séptima casa de asociaciones, así que disfruta.

Piscis

Feliz cumpleaños Piscis Su temporada de cumpleaños finalmente ha llegado y ya estás arremolinándose con magia. Sí, Mercurio retrógrado en su signo hasta que llegue a Acuario por una segunda ronda, pero no se preocupe. Mercury generalmente retrocede tres o cuatro veces al año, por lo que esta no será la primera vez que experimente esto. Sin embargo, en lugar de enfatizar los posibles efectos de este ciclo retrógrado, ¿por qué no aprovecharlo al máximo? Los retrogrados son un momento para reflexionar, revisar y reevaluar, así que siéntase libre de tomarse un momento y reelaborar lo que necesita reajuste.

