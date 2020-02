Ocre presenta tendencias de maquillaje en Ecuador para este primer trimestre

Existen tres tendencias de maquillaje para los primeros meses del 2020 y todos apuntan a un look muy natural. En Ecuador han sido preferidas por las chicas y qué mejor que un look como si no estuvieras maquillada.

Makeup No Makeup

El #nomakeup se mantiene este año, pero viene renovado. Su efecto rostro impecable se logra con piel tersa y luminosa de la mano de una buena rutina de skin care serán claves para lograr el look.

¡Guíate por nuestro tutorial!

Look Euphoria

Euphoria es nuestra inspiración para estos días de #especialdemaquillajeocre. Ya no es la ropa la que rompe con los cánones de belleza, es el maquillaje con una mezcla que juega con la realidad adolescente llena de fantasía.

@donny.davy ha logrado transmitirnos la pasión por el maquillaje de la generación Z y como encuentran en este su medio de expresión.

La influencia es tomada de los brillantes años setenta y ochenta, donde los excesos, el amor, el brillo y el color no faltaba.

Glitter, metalizados, pedrería, colores vibrantes y llamativos, delineados claves para todo el año son indispensables si quieres llevar

un look @euphoria.

Delineados especiales 2020

Prepárate que este año los ojos tendrán alas gracias a los delineados. Podrás verlos y llevarlos como lo desees. Crea looks simultáneos mezclando varios colores, sin respetar límites entre el final del ojo.

