4 signos del zodiaco que nunca se involucran emocionalmente para evitar sufrir

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario está bien practicado para mantener una distancia emocional. Cuanto más desapegados estén, menor será la posibilidad de lastimarse. A veces puede parecer que están separados sin ninguna causa, pero generalmente hay una razón detrás de su distanciamiento, y es para evitar lastimarse.

Disfrutan de las personas, pero es mejor para ellos si evitan apegarse o invertir demasiado. Pueden parecer indiferentes, pero eso es solo una cortina de humo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario preferiría mantener las cosas ligeras y fáciles. Han sido heridos muchas veces, y no quieren tener que pasar por el dolor y la angustia de otro desamor.

Para evitar involucrarse emocionalmente, Sagitario cambia cosas como su ubicación. Si sabe que se irá pronto, es mucho más fácil no apegarse demasiado. El problema es que Sagitario no es indiferente: les importa mucho, pero es más fácil si ignoran sus emociones y simplemente continúan.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Para Virgos, no involucrarse emocionalmente es un mecanismo de defensa. Si no les importa, disminuyen el peligro de lastimarse. Virgos será honesto acerca de dónde están y le dirán que simplemente no pueden apegarse en este momento. Pero tal vez en el futuro.

En este momento, Virgo necesita recuperarse de la última situación emocional dolorosa de la que formaron parte y hacer algo de curación. No van a endulzar la verdad ni a dar falsas esperanzas a nadie.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Evitar involucrarse emocionalmente es un movimiento definitivo de Libra. No quieren lastimarse y tienen que recuperarse de cualquier tipo de dolor emocional, por lo que van a mantener las cosas en un nivel muy superficial, sin inmersiones emocionales profundas para ellos.

Los libra no quieren problemas, no quieren molestar a nadie y no quieren invitar a ningún desamor. Prefieren estar separados y seguros que totalmente invertidos y con mucho dolor. Si el amor fuera justo, tal vez Libra no se escondería detrás de un muro emocional.

