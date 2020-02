"¿Te puedes callar un rato?": Pamela Díaz pierde la paciencia con Javiera Acevedo

Un incómodo momento fue el que se vivió en el último capítulo de La Noche es Nuestra, cuando Pamela Díaz perdió los estribos con Javiera Acevedo y le pidió que guardara silencio en el estudio.

El hecho ocurrió cuando los animadores e invitados discutían si acaso existe la amistad entre hombres y mujeres, en la sección "Derribando mitos".

"Ya poh' pero pasó algo", comentó Felipe Vidal a uno de los invitados, mientras Pamela Díaz intentaba seguir con la dinámica. "A mí me da la locura y tú sabí' que yo soy loca", dijo, antes de continuar con el programa.

"Amistad entre hombre y mujer, ¿existe?", preguntó, a lo que una de las invitadas contestó: "yo creo que sí existe". "Para mí no existe", dijo la 'Fiera', siendo interrumpida por Javiera Acevedo.

"A la primera que andan ahí todos cabizbajos, aprovechan", dijo, provocando las risas de la animadora. Sin embargo, el momento duró poco, ya que inmediatamente intervino para llamarle la atención a la actriz. "¿Te puedes callar un rato, porque me tení' enferma?", señaló.

"Sí, me puedo callar", respondió esta, mientras asentía con la cabeza. "Es que la Evelyn se equivocó recién", agregó Pamela Díaz, indicando que una de las invitadas respondió con la pancarta que decía "realidad", cuando quería decir "mito".

"Le dijimos 'la amistad entre hombres y mujeres no existe', y me pone 'realidad'. Entonces no existe…", explicó. "Ahh… Ellas pensaban que no existía. Yo lo puse al revés, yo sí pienso que existe. O sea, creo, pero nunca he tenido amigos hombres", agregó Evelyn.

