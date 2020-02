Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Tres de Espadas

El dolor así como la felicidad constituyen parte inherente y esencial de nuestra condición humana, no podemos elegir u optar por uno de ellos, solo nos resta vivenciarlos, cuando les corresponda hacerse carne en nosotros y sufrir o gozar, según corresponda. Nada podemos hacer frente al dolor, solo experimentar la angustia. Respecto de la felicidad podríamos propiciarla, pero solo temporalmente.

Tauro

La Luna

En este período te costará mucho más que de costumbre tomar decisiones que te conduzcan a hacer cambios en tu vida, sobre todo si son importantes. La dificultad radicará en la falta de claridad, pues estos días tenderán a hacer confusa la visión de las cosas y de la realidad. Te sugiero cautela y/o postergación de las definiciones.

Géminis

Paje de Bastos

Este tiempo puede ser bueno para planificar tu vida y tus proyectos, estableciendo prioridades y definiendo el derrotero a seguir. Si lo escribes, para tenerlo como una ayuda de memoria, te permitirá recordarlo e incluso obligarte a ejecutarlo con los cambios que sean atingentes y que aparezcan sobre la marcha. Todo lo anterior aplica preferentemente a tu actividad laboral.

Cáncer

Cuatro de Oros

En la abundancia o en la escasez siempre será recomendable, en la medida de lo posible, guardar estratégicamente algo de dinero para enfrentar imprevistos y gastos emergentes que excedan nuestras posibilidades del momento. El dinero es volátil y, como tal, va y viene. Sin embargo, nunca debemos evitar que circule pues su esencia es el movimiento.

Leo

Rey de Oros

Buena semana en lo económico, la tendencia será favorable para las ganancias extras e incrementar los ingresos más allá de lo habitual. El origen de esta bonanza será muy diverso y variado y seguirá cierta lógica, según sea la actividad de cada cual. Lo más acertado sería, si es posible, sacar alguna experiencia potencialmente repetible y que no quede como un hecho fortuito.

Virgo

Ocho de Copas

Siempre será recomendable buscar espacios de soledad, como un hecho absolutamente voluntario y por sentir la necesidad de hacerlo, sin que medie razón alguna o hecho que acontezca que nos empuje a realizarlo. Puede entenderse como una manera de encontrarnos con nosotros mismos o una vía hacia el autoconocimiento, y ambas posibilidades se deben dar en solitario.

Libra

Siete de Oros

El fruto de tus esfuerzos constantes y permanentes por conseguir aquello que te hace feliz, y que está dentro del marco de tus posibilidades, se hará presente en estos días, trayéndote diversas experiencias gratas e enriquecedoras que servirán de estímulo a tu forma de encarar las responsabilidades de todo orden que, día a día, constituyen tus afanes y desvelos.

Escorpio

Tres de Bastos

Ir más allá de lo logrado no es necesariamente sinónimo de ambición desmedida, puede ser una buena manera de conocer nuestras capacidades y ponernos a prueba en forma permanente. No todo lo que se persigue es material, por el contrario, atañe también a principios, valores, ética, y, por supuesto, a espiritualidad, y eso no tiene límites.

Sagitario

Rey de Espadas

La mejor forma de proceder, frente a cualquier situación que involucre a terceros, será la ecuanimidad, es decir, hacer un especial esfuerzo para que, ante un evento en que debas definir un dilema, nadie salga perjudicado, menos la otra persona, en el caso en que dependa de ti la resolución del conflicto. El fin último, en lo posible, será nadie pierde, nadie gana.

Capricornio

Paje de Bastos

Puedes mirar con razonable optimismo los resultados de tu gestión laboral, empresarial o profesional, en el corto plazo, que te de una pauta clara de las perspectivas futuras de tu desempeño. No hay que cambiar la fórmula del éxito, solo hacer ciertos ajustes o cambios sobre la marcha que pueden ser obvios y cuyo fin sea mejorar tus logros.

Acuario

Siete de Bastos

No hay mejor estímulo que un desafío, ya sea que emerja espontáneamente o simplemente sea fruto de un juicio personal o íntimo, en que no medien situaciones externas obvias, si no, solo el deseo de demostrarte a ti misma que eres capaz y que estas dispuesta a dar la lucha, máxime si se refiere a tus ideales, principios o creencias.

Piscis

Cuatro de Bastos

Semana con tendencia a la estabilidad, en el más amplio concepto del término y en los más diversos aspectos de tu vida, haciendo un especial hincapié en lo laboral. Aprovecha este período para adelantar en materias que requieran, de manera precisa, de un momento como este, que precisamente sacan de ti tus mejores atributos y tus inigualables condiciones.

