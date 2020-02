Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Gozarás este viernes 14 de febrero de una ola de renacimiento para tu signo, recuerda que a ti te rige la lucha constante para progresar y ser alguien en la vida. Vendrán cambios positivos para ti, por eso te recomiendo que te cortes el cabello y prendas una veladora de color blanca para atraer la buena energía. Cuidado con problemas de amores, ten en cuenta que tu temperamento te hace estar con dos personas a la vez y, si no tienes cuidado, se te puede complicar tu relación; es mejor quedarte con quien te quiere. Tus signos más compatibles son Acuario, Aries y Libra. Fin de semana de trabajo extra, pero podrás arreglar asuntos de tu coche. Un amor nuevo te invita a salir este sábado. Te compras ropa y cambias de look. Recibes un dinero extra por la venta de una casa. Tus números de la suerte serán 01 y 45.

Tauro

Sorpresas agradables y buenas energías a tu alrededor se presentarán este 14 de febrero, recuerda que este día será de cambios radicales en tu forma de pensar y en tu actitud para ser un triunfador. Te recomiendo que prendas una veladora de color rojo y te pongas mucho perfume para que atraigas la buena suerte. Ten cuidado con lo que firmes o trata de no sacar ningún crédito. En el amor andarás confundido, no sabrás si regresar con tu ex pareja o seguir con la actual, recuerda que tu signo es tierra y eso te ayuda a tomar la mejor decisión, sólo dale tiempo al tiempo. Te llega la propuesta de trabajar los fines de semana para tener dinero extra. Ten cuidado con el alcohol, trata de no tomar de más en las fiestas. Ya no seas tan explosivo y trata de medir tu temperamento. Tus números de la suerte serán 03 y 41.

Géminis

Este día de San Valentín será de grandes logros para tu signo, sólo debes aprender a tener paciencia en todo lo que realizas en cuestión de negocios o cierre de proyectos. Ten en cuenta que tu signo tendrá un cambio positivo, por eso te recomiendo que te pongas algo de color rojo en la ropa y prendas una veladora blanca para que ese cambio sea todavía más fuerte. Trata de tomar durante los fines de semana un curso de idiomas. Preparas ya las maletas para salir de viaje la próxima semana. El sábado te llega una invitación a salir con tus amigos a un día de campo o carne asada. Recuerda que el amor siempre llega y este fin de semana se aparecerá en tu vida una persona especial que te dará mucha felicidad. Ten cuidado con los accidentes, trata de ser más precavido. Tus números de la suerte son 05 y 43.

Cáncer

Tendrás muy buenas energías alrededor de tu signo este viernes, sólo debes aprender a no platicar tanto tus planes. A tu signo lo persiguen mucho las envidias, por eso te recomiendo que te pongas ropa nueva y mucho perfume para que atraigas la buena suerte durante este fin de semana. Te llega la propuesta de poner un negocio los fines de semana; hazlo, te irá muy bien. Trata de no pelear con tu pareja y no tenerle celos, recuerda que la base de toda relación es la confianza. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 07 y 54. Te hacen un regalo inesperado. Ten cuidado en las calles, trata de ser más precavido para evitar los accidentes. Decides escombrar por completo tu casa y remodelarla para que tu energía positiva se fortalezca. Usa más los colores amarillo y rojo para la suerte.

Leo

Este 14 de febrero será un día de transformaciones positivas para tu signo, recuerda que atraviesas por tu mejor época y debes aprovechar las energías que te rodean para crecer más en tu vida profesional. Este viernes podrás cambiar todo lo negativo por cosas positivas y dejarás atrás todo lo que te hacía daño. Te recomiendo que prendas un veladora de color azul y te eches agua bendita en la nuca, verás cómo la abundancia vendrá a ti. Ya no dejes que tu pareja te manipule, recuerda que el amor es bonito cuando se da sin ningún tipo de ataduras, así que trata de buscarte una pareja más adecuada para tu signo como Aries, Virgo o Sagitario, que son tu mejor compatibilidad. Tus números de la suerte son 07 y 22. Te llegan muchos regalos que no esperabas y también la invitación a salir de viaje la próxima semana.

Virgo

Tu signo entrará en un cambio muy fuerte que lo hará transformarse por completo, recuerda que tu energía positiva aumentará al máximo y por fin podrás dejar atrás todo eso que te hacía daño, como los malos amores y problemas legales. Entrarás en una etapa que será de crecimiento, sólo trata de cuidarte de problemas de dolor de cabeza o cuello y deja a un lado la tensión nerviosa. Te recomiendo que este viernes revises todos tus pendientes y les des continuidad. Prende una veladora de color blanco para que tengas más suerte. Un amor nuevo vendrá a tu vida y será del signo de Piscis o Géminis, sólo trata de tomar las cosas con calma e ir despacio en tus relaciones. Tus números de la suerte son 03 y 29. Fin de semana para dedicarlo al ejercicio y al contacto con la naturaleza.

Libra

Tendrás la oportunidad de comenzar de nuevo este viernes 14 de febrero y remediar todo lo que tenías pendiente en cuestión laboral y demandas legales de las que saldrás victorioso. No esperes lo que no llegará, si ese amor no te busca es mejor dejarlo ya atrás. Te recomiendo que prendas una veladora de color amarillo y coloques en tu bolsa un limón verde para que te sirva de protección contra el mal de ojo. Te invitan a salir este sábado. Recibes un dinero extra por parte de un premio en la lotería con los números 02 y 19. Ya no te deprimas tú solo porque no te salen las cosas como quieres, recuerda que los problemas uno mismo se los inventa, así que trata de relajarte y dejar que todo fluya. Te compras un celular nuevo y cambias el plan. Recibes visitas de familiares. No abandones los cursos de idiomas.

Escorpión

Será muy importante este 14 de febrero para tu signo por la mezcla de energías que habrá alrededor de ti. Tendrás toda la suerte de tu lado, particularmente en lo relacionado con lo laboral, así que trata de hacer los cambios necesarios como pedir un aumento de sueldo o buscar otro trabajo. Te recomiendo que te pongas un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho y lo traigas todo el día para que esa fuerza espiritual se quede más tiempo contigo. Cuídate de problemas legales y trata de resolver cualquier asunto del pasado. Ya no seas tan determinante en tu relación de pareja, a veces uno tiene que entender que no todos piensan igual, así que relájate y siempre platica las cosas que te molesten. Acudirás a una fiesta familiar este sábado. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 89.

Sagitario

Fin de semana lleno de energías solares en tu vida, considera que a tu signo lo rigen el Sol y la Luna al mismo tiempo, y este viernes 14 de febrero será muy fuerte en energías positivas. Te recomiendo que prendas una veladora de color rojo y te pongas mucho perfume, eso te ayudará a tener más suerte en tu vida. Debes tomar mucha agua y comer menos para que tu energía espiritual crezca. En este viernes puedes tramitar un crédito para cambiar tu coche o comprar una casa. Ya no seas tan apasionado en tus relaciones de pareja, recuerda que el amor debe ser más natural y no tan obligado. Tus números de la suerte son 09 y 43. Te regalan una mascota. Te recomiendo que te bañes con agua y sal, o en una playa para que cortes definitivamente todo hechizo que te pudiera haber lanzado un amor del pasado.

Capricornio

Se presentarán cambios muy fuertes en tu vida este viernes 14 de febrero, especialmente por la conjunción de los astros con tu signo. Recuerda que tú eres muy fuerte y tu carácter hace que siempre tengas éxito en todo lo que te propones, así que no cambies ese aspecto de tu vida. Este viernes un amor estará lejos de ti, por eso es importante que le hables y le digas el sentimiento que tienes. Trata de no confiar tanto en los amigos, en especial si se trata de cuestiones de negocios, recuerda que ‘cuentas claras, amistades largas’. Cuida el dinero, trata de no gastar en cosas que no requieres. Ten precaución con problemas de infecciones. Te llega una sorpresa por un amor del signo de Aries, Géminis o Escorpión que te hará muy feliz. No cambies por las opiniones de los demás. Tus números de la suerte son 06 y 54.

Acuario

Sorpresas agradables y buenas noticias en tu vida prevalecerán este viernes. Recuerda que tu carisma y sinceridad hacen que tengas suerte siempre, pero con la conjunción de la luna creciente experimentarás un cambio muy positivo y la abundancia llegará a tu vida. Debes aprender a no platicar tanto tus logros o planes, no todas las personas son como tú y algunas podrían mandarte malas vibras. Te recomiendo que te pongas ropa de colores fuertes y mucho perfume para que venga a ti la energía positiva. Un amor te hace un regalo especial. Sábado de festejar tu cumpleaños con tus amigos y familiares. Cuídate de problemas de estómago y trata de seguir con tu dieta. Preparas un viaje. Recuerda que el amor y la amistad son dos sentimientos tan puros que se deben dar sin ataduras. Tus números son 07 y 15.

Piscis

El 14 de febrero será un día mágico para tu signo y lo sentirás como algo determinante en tu futuro, así que trata de cargar algo de plata en la bolsa y enciende una veladora roja para que vengan a ti todas las energías positivas. Recuerda que uno aprende de los errores y valoras más las personas cuando ya no están, así que trata de cambiar de carácter. Date una oportunidad de volverte a enamorar, este fin de semana llegará a tu vida ese amor que tanto necesitas del signo de Cáncer, Escorpión o Aries que será muy compatible contigo. Fin de semana de muchas emociones, así que trata de disfrutar al máximo. Decides cambiarte de casa o irte a vivir cerca de tu trabajo. Te ofrecen un empleo los sábados que no podrás rechazar. Tus números de la suerte son 08 y 99, juégalos este domingo.

Te recomendamos en video: