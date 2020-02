Ciritcan a Gabriel Soto por "coquetear" con conductora durante una entrevista

Gabriel Soto se ha convertido en uno de los famosos mexicanos más criticados, especialmente por el polémico divorcio de Geraldine Bazán y su relación con Irina Baeva con lo que sigue dando de qué hablar.

Ahora, el actor volvió a ser blanco de críticas luego de una entrevista en la que se ve cómo toca la pierna de la conductora peruana, Karen Schwarz.

Durante la transmisión del programa "Mujeres al mando", Soto fue señalado de coquetear con Schwarz, quien lo estaba entrevistando para promocionar la obra de teatro, Cleopatra metió la pata.

La entrevista fue hace un par de meses pero de nuevo salió a la luz en el mismo programa donde la peruana, fue cuestionada -a manera de juego- sobre como el actor le tocó la pierna en dicho video. A su vez, al acción del actor fue criticada a través del programa Suelta la Sopa.

"Yo ni cuenta me había dado hasta que hasta que mi productor, José Carlos Tapia, me manda esta imagen a mi teléfono. '¿Qué es eso?'. No sé, le digo, de repente la emoción del momento. No pasó nada", aseguró la conductora.