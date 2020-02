Guerras en las relaciones de pareja vendrán esta semana, revela el Tarot Gitano

Esta semana el Tarot Gitano te revela las predicciones y consejos de los astros. En los días por venir las cartas sugieren que las parejas estables podrían vivir confrontaciones y “guerras” de poder dentro de la relación. La gran verdad es que “nadie gana si alguno de los dos no da el brazo a torcer”.

Las solteras deben animarse a conocer nuevas personas para vivir experiencias únicas. Deben relacionarte más con amigos, tender puentes de amistad, explorar posibilidades.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: El largo camino, Buen final en el amor, La prisión, La carta agradable

Deja la actitud caprichosa frente a tu pareja y de siempre poner el punto final en las decisiones de pareja. Un comportamiento dictatorial puede cansar a cualquier y corres el riesgo de quedarte sola. Algo que anhelas se te hará realidad.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: El encuentro, El buen hombre, La buena mujer, El cambio

Semana para la sexualidad y los encuentros inesperados, sin nada de planificación en el caso de las solteras. Requieres una limpieza espiritual para alejar las energías negativas, encender una vela blanca en la habitación solucionará es problema.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: El juez, La enfermedad, El viaje, Penas y disgustos

Deja la timidez y un poco de orgullo para demostrar afecto a esa persona que tanto te interesa. Hay posibilidad de que sea un amor bien correspondido. Las casadas deben innovar y salir de la rutina, la monotonía puede desgastar el matrimonio.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: La gran fortuna, Un regalo, El matrimonio, Los honores

Siempre recuerda que en las relaciones de pareja hay guerras en las que, en el fondo, nadie gana si alguno de los dos no da el brazo a torcer. Las discusiones sin sentido pueden llevar al caos cualquier relación. La moderación es el mejor camino para superar los obstáculos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: Los tristes pensamientos, El trabajo, La casa, Dinero

Tienes que ser un poco más colaboradora con las tareas del hogar. Sé paciente con los demás, debes aprender a escuchar los problemas de los demás. Buen inicio de semana para las relaciones amorosas y la energía sexual, te disminuirán las tensiones y el estrés.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: El niño pequeño, La noticia triste, La muerte, El océano

Una buena amiga te confiará sus problemas amorosos y te involucrarás más de lo necesario, eso podría ponerte en serios aprietos con terceras personas. Se abre una nueva oportunidad en el ámbito laboral, tiene que decidir si te quedas o evalúas una salida a otro sitio.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: Dinero inesperado, La esperanza, La joven rica, Sala de estar

Las parejas estables requieren de más apoyo mutuo y solidaridad para resolver los problemas. Estás bastante tensa por asuntos personales, habla con tu amado para que juntos encuentren la solución. A las solteras les llegará un amor del pasado para avivar la pasión.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: El militar, La persona falsa, La persona femenina, El juicio

Presta atención a este consejo que te servirá para toda la vida: Dedicarle tu vida a alguien que no lo valora y no lo aprecia no vale la pena. Es mejor estar sola que mal acompañada. Si quieres a alguien lo ideal es que es amor ser correspondido.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: El robo, Los pensamientos, El matrimonio, Los honores

Las solteras deben animarse a conocer nuevas personas para vivir experiencias únicas. Debes relacionarte más con amigos, tender puentes de amistad, explorar posibilidades y abrir tu corazón a lo desconocido. Las parejas deben salir de la casa y planificar encuentros íntimos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: La prisión, La carta agradable, La buena mujer, El cambio

Debes cuidarte de traiciones o de engaños, las cartas señalan que alguien no es sincero contigo y solo te usa para sus interés personales. El sentido de la intuición lo tienes algo dormido, no seas tan confiada, debe abrir un poco más los ojos.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: El viaje, Penas y disgustos, La muerte, El océano

En el amor podrían presentarse, tanto para las solteras como las casadas, cambios dolorosos pero provechosos y que te harán una mujer más fuerte. Final de un ciclo, inicio otro más productivo y que te abrirán las puertas a un futuro mejor.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: La persona principal masculina, El juicio, El robo, Los pensamientos

Debes creer más en tu intuición y en tu sentido. Tienes que sacrificarte más en la relación, no todo el esfuerzo lo puede hacer una sola persona. Alguien te pedirá un apoyo emocional por una difícil situación familiar. Solteras atentas con los hombres tóxicos y mentirosos.

