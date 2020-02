Los memes más divertidos que nos dejó la ceremonia de los Oscar 2020

Los premios de la Academia siempre son marcados por momentos divertidos, inusuales atuendos o sorpresas del evento. Los Oscar 2020 no fueron la excepción y los usuarios de redes sociales no tardaron en compartir los memes más ingeniosos.

Desde la vestimenta de los famosos, hasta las decepciones de los admiradores se hicieron virales en Twitter y fueron material para que los creativos generaran las ya clásicas composiciones cómicas.

Mientras algunos atuendos deslumbraron y recibieron miles de halagos, otros no agradaron tanto al público, de modo que los chistes naturalmente fueron compartidos en Internet.

El vestido de Kristen Wiing fue uno de los más criticados de la noche y los seguidores del evento lo compararon con una diversidad de elementos como comida, animales, decoración y hasta personajes animados.

kristen wiig ma'am i love u even if this dress kinda makes you look like HIM ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/2UtvZahkXi

— lil (@barrryHBO) February 10, 2020