Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: descubre qué te deparan los astros

Aries

En el Tarot te salió El Loco y significa gratitud con todos los que te ayudan a ser mejor persona y estar bien económicamente, así como desapego a lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo, con ese amor que no era para ti y sólo te quitaba energía positiva. Considera que esta carta también te recuerda la grandeza que tienes como ser humano y no tendrás límites en lo que quieras realizar. Debes poner ya en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en chismes, en particular en el trabajo. Extrañas a tu pareja, pero recuerda que cada vez que se separan el amor los une más, así que pronto estarán juntos. A los solteros les viene un amor de Capricornio, Acuario o Libra que será muy compatible. Tu día de suerte será el 11 de febrero con los números mágicos 01, 23 y 77. Usar los colores naranja y rojo para atraer la abundancia.

Tauro

La carta de El Mundo indica plenitud de vida y el amor correspondido. Estos días lograrás todo lo que tienes en mente, sólo ten discreción con los demás para que no te llenes de energías negativas. Sigue con tus estudios y toma un diplomado en administración o idiomas. Tendrás que ayudar a tu familia a salir de sus problemas, trata de no pensarlo y hacerlo para que no te resulte muy complicado. Te busca un amor del pasado para volver, recuerda que todos tenemos errores, por eso te recomiendo darte otra oportunidad de estar en pareja y ser muy feliz. A los Tauro que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Virgo o Capricornio que será muy compatible. Ya no seas tan terco si esa situación de negocio o laboral no se da, trata de seguir adelante con otro proyecto. Tus números de la suerte son 05, 38 y 44.

Géminis

La carta de La Justicia significa la apertura a lo nuevo y buscar la paz interior. Cuidado con las decisiones que tomes estos días, piensa dos veces antes de actuar para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida personal y laboral. Esta vez el tarot te dice que vas por buen camino en cuestiones amorosas y con la persona que estás en este momento podrías formar una relación seria. A los solteros les viene un amor nuevo del signo de Libra, Sagitario o Piscis que será muy compatible. Cuidado con algún problema de salud. Son tiempos de renacer espiritualmente, es decir, pedir al universo lo que necesitas que se te dará. Atento a posibles traiciones en el trabajo y no te metas en problemas ajenos. Te llega una demanda que solucionarás de la mejor manera. Tu día de suerte será el 13 de febrero con los números 01, 49 y 55.

Cáncer

En el horóscopo del Tarot te salió la carta El Sol e indica que eres la inspiración de muchos y la confianza de otros. Se avecinan días con algunas dificultades en cuestiones de trabajo y escuela, por eso la carta te recomienda mantener la calma y ser muy prudente con todo lo que comentes sobre los demás, recuerda que tu signo se caracteriza por ser muy sincero, así que trata de no opinar si no te lo piden. Tenderás a crecer más en lo económico y podrás comprar un coche o casa con algún crédito. Te llega un dinero extra por lotería con los números 07 y 21, agrega tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas. Si estás en pareja no dudes y trata de formalizar. A los solteros les llegará alguien de Escorpión o Acuario que será tu pareja ideal.

Leo

La carta de La Luna prevé que podrás atraer con más facilidad la abundancia y que no debes tomar los problemas de forma obsesiva y dejar que todo fluya en tu espacio. Estás en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor y empezar ese proyecto que traes en mente porque atraviesas por una etapa de crecimiento laboral. La Luna te dice que llegará un amor muy sincero a tu vida que será de Sagitario o Aries, así que trata de estar en toda la disposición de enamorarte. Los Leo que están pareja tendrán algunas dificultades por celos, procura no llevar a más esa situación. Recibes un dinero extra por lotería con los números 09 y 23, trata de jugarlos el martes para que tu suerte se multiplique. Ya no pelees tanto en el trabajo, recuerda que eres el rey de la selva pero eso no te indica que siempre tengas la razón.

Virgo

El tarot indica que tendrás días de suerte y que la guía de un ser espiritual te ayudará a estar mejor en todos los sentidos. La carta de La Estrella dice que deberás resolver cualquier asunto laboral que tengas pendiente, recuerda que te encuentras en la época de renacimiento de tu energía cósmica. Te recomiendo que el 13 de febrero pongas una veladora color blanco y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas y verás que se cumplirá rápidamente. Procura a tu familia, no descuides los lazos amorosos; después te podrías arrepentir. Te invitan a salir de viaje e irte a trabajar fuera del país; hazlo, te ayudará a crecer económicamente. Cuidado con los accidentes y trata de ser más precavido en la calle. Compras una computadora para tomar un curso de diseño. Tus números de la suerte son 00 y 17.

Libra

Te salió la carta de La Torre y refiere que es tiempo de hacer los cambios positivos para vivir mejor, ser grande como persona y empezar a hacer un patrimonio para tu futuro. Recuerda que tu signo siempre ve por los demás y eso a veces te desgasta mucho como persona, así que trata de no darle demasiada importancia a cosas que no la tienen para ti. La Torre te dice que es tiempo de formar una familia y ver hacia el futuro. A los solteros les viene un amor nuevo de Géminis, Cáncer o Capricornio que será muy compatible. En esta semana tendrás juntas de última hora para cambios de puesto. Deberás definir con quién te quedarás por esos dos amores con quienes sales actualmente, recuerda que debes quedarte con quien te hace sonreír, ya que eso te hará feliz siempre. Tus números de la suerte son 13 y 29.

Escorpión

La carta de La Muerte augura liberación de todas las energías negativas que cargabas de tu pasado y continuidad con tu proyecto de vida para ser exitoso. En estos días te sentirás un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones, recuerda que tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo, por eso necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo. Cuidado con dolores de cabeza y pecho, trata de consultar al médico. Compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida se dan cuando disfrutas con la persona que amas. Considera que hay que darle tiempo al tiempo y más en el amor. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de febrero y será con los números 02 y 65; ponte un objeto de plata y vístete con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual.

Sagitario

Tendrás fluidez de energías positivas y la llegada de la abundancia a tu vida. Podrás realizar cualquier cambio laboral para salir adelante. Te salió la carta de La Templanza, e indica que la fuerza espiritual estará de tu lado y que debes aprovecharla. También dice que eres el indicado para sacar adelante a tu familia de cualquier problema. Realizas un viaje por cuestiones de negocios. Serán días de muchas ocupaciones y exámenes. Recuerda que eres muy carismático y gentil con las personas, pero eso hace que tengas muchas envidias a tu alrededor, así que trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa y usar ropa de colores fuertes. Ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti, sigue como hasta ahora. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 21. Un nuevo amor te regala un reloj o pulsera.

Capricornio

La carta de El Emperador te dice que debes de ser muy consistente de cualquier decisión que tomes, porque eso afectará tu futuro y debes tener en cuenta que las caídas y tropiezos son experiencias de vida. Semana de suerte que debes aprovechar. Cuidado con problemas de riñón o infección de transmisión sexual, recuerda que son tu punto débil. Eres muy bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, pero a veces abusan de tu buena persona, así que trata de diferenciar quiénes son tus amigos. Ya no pelees tanto con tu pareja. A los solteros les vendrá un amor de Aries, Géminis o Virgo que será muy compatible. A tu signo lo domina mucho el sexo y eso es parte importante de tu vida de pareja. Tendrás un golpe de suerte el 12 de febrero y será con un cambio de trabajo y dinero por lotería con los números 13 y 29.

Acuario

El Tarot te muestra a El Mago y significa que tu fuerza interior crecerá y tu poder de convencimiento se hará presente en el ámbito laboral y personal. Debes aprovechar esta racha de buena suerte para sacar adelante tus proyectos. Todo tu lado místico y persuasivo estará muy elevado y podrás sentir qué viene para tu futuro. Recibes un reconocimiento laboral. Trata de mantener esa sonrisa que cautiva a los demás y verás que se te abrirán las puertas. Ten cuidado con los problemas de pareja o evita los celos, pues no te dejan nada bueno. Vienen festejos y regalos sorpresa por tu cumpleaños. Tendrás un golpe de suerte el 13 de febrero en la lotería con los números 08 y 33; ese día es muy importante. Mantente en forma, sigue con el ejercicio y la buena alimentación. A los que están solteros les vendrá un amor del signo de Libra, Acuario o Aries.

Piscis

Te salió la carta de La Rueda de la Fortuna y significa que debes pensar más en tu futuro y asegurar tu patrimonio. Estás en el tiempo de decisiones firmes para obtener el éxito. Semana para salir de viaje. Recuerda que tu buena energía depende de estar en constante movimiento. Trata de liquidar cuentas atrasadas. Ya no seas tan rencoroso con tus familiares, aprende a olvidar y no darle importancia a situaciones pasajeras. A los solteros les vendrá un amor de Cáncer, Libra o Aries que será su pareja ideal. Evita confiar mucho en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quiere traicionar. Tus números de la suerte son 05, 31 y 44. Tu mejor día será el 13 de febrero y tendrás suerte en todo lo relacionado con negocios. Ese día trata de vestirte de tonos de rojo y azul fuerte para que se multiplique tu energía.