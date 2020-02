Estas son las palabras para animar a los amigos de los signos de fuego

En algunos momentos de la vida los amigos necesitan apoyo, palabras que los ayuden a seguir adelante luego de una ruptura, con el inicio de un nuevo trabajo o la llegada de un hijo.

En esta oportunidad te presentamos las palabras o frases que puedes decirle a los amigos que pertenecen a los signos de fuego para motivarlos en algún momento de su vida.

Toma nota y ayuda a ese amigo cuando lo necesite.

Aries

Es un signo impaciente, quiere todo para ya y es de los que se mantiene ocupados para no pensar mucho. Cuando lo veas tenso es imposible que le pidas que se calme, pero si puedes decirle que estás apara ayudarlo y así el trabajo se hace menos pesado, recuérdale “tu esfuerzo será recompensado y lo lograrás”, eso lo hará sentir muy bien.

Leo

Es un signo muy controlador y no lo hace por mal, sino por querer ayudar. Entonces una forma de ayudarlo a que baje la presión por querer tener todo bajo control es recordándole que cada quien es sueño de su vida y que, si bien puede ayudar, no puede interferir en la decisión final. “Recuerda que cada persona es dueña de sus actos, puedes ayudar pero no puedes decidir por ellos”. Esto bajará su estrés y aunque seguirá controlando lo hará con menos presión.

Sagitario

Es un signo muy exigente pero también muy libre, entonces la mejor forma de ayudarlo en un momento de estrés es recordándole que las almas son libres como le gusta hacerlo a él y que él tiene las herramientas para alcanzar como les gusta sus cosas.

