El mensaje del Tarot Gitano: Se acercan cambios inesperados y positivos

Arrancó febrero siendo el mes más corto del año. Algunos signos tendrán una fuerte caída moral que los hará dudar de sus habilidades en el trabajo. Deberán levantarse y trabajar a fondo para vencer los obstáculos.

Las cartas sugieren que se acercan cambios inesperados y positivos. Las personas deberán utilizar su intuición para tomar las mejores decisiones que están por venir y así no caer en un abismo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: La casa, Dinero, La joven rica, Sala de estar

Todo cambio bueno o malo en la vida y nueva lección que se aprende. No cometas los errores del pasado, no confíes de todos porque muchos no están a tu lado con buenas intenciones. El consejo de la semana: se más analítica en tus decisiones y no las dejes al azar.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: La persona femenina, El juicio, El matrimonio, Los honores

Debes observar la fuente de la que manan tus pensamientos, acciones y emociones más intensas, sólo así tendrás el control para no cometer errores que te pueden costar caro en los días por venir. Tendrás nuevos conocimientos en tu vida profesional o laboral, aprovéchalos.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: Buen final en el amor, La esperanza, El juez, La enfermedad

Revisa tu salud, en especial, el sistema inmunológico y las defensas. No puedes intentar por los demás cambiar las cosas que te gustan. Cuidado con lo que dices porque puede ser malinterpretado o mal entendido. Habla con claridad y precisión para evitar problemas.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: La muerte, Los honores, La prisión, El niño pequeño

Tendrás una fuerte caída moral que hará dudar de tus habilidades en el trabajo. Tranquila, te levantará y eso te dará más impulso para alcanzar las metas. Los tropiezos existen porque así es la vida: imperfecta. Consejo: Vive intensamente.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: El juicio, La carta agradable, La noticia triste, El océano

Viene mucha suerte en esta semana, la rueda de la fortuna te favorecerá en todas tus acciones: amor, trabajo y hogar. Para alejar las energías negativas y la envidia de terceras personas, prende una vela blanca en la próxima luna llena de febrero.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: El encuentro, El buen hombre, La buena mujer, El cambio

Se acercan cambios inesperados y positivos. Debes utilizar tu intuición para tomar las mejores decisiones que están por venir. Te pondrán a prueba para saber cuál es tu potencial y capacidad de respuesta ante situaciones difíciles en el trabajo. Saldrás airosa de los retos.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: Un regalo, El matrimonio, El hombre bueno y rico, El robo

Todo evento inesperado en la vida es necesario para crecer emocionalmente y espiritualmente. Después de toda tormenta viene la calma, solo hay que saber dirigirse con astucia el barco. Debes dejar atrás el pasado.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: La persona falsa, La persona femenina, Dinero, El largo camino

Tus planes y proyectos estarán concretándose para este nuevo me de febrero. Debes dejar los miedos y buscar hacer lo que realmente quieres dejando el pasado atrás y sin mirar atrás. Deja ya las nostalgias y sigue adelante, que nada te detenga en tus metas.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: La prisión, El niño pequeño, La buena mujer, El cambio

Recibirás un dinero de manera inesperada con el que resuelves algo importante y que te tenía con los nervios de punta. Deja los gastos innecesarios y se responsable. Tienes el poder en tus manos para hacer algo nuevo en tu vida. Tú decides el camino a seguir.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: La joven rica, El viaje, Sala de estar, El militar

Febrero para ti representará un mes bastante oscuro. Actúa con inteligencia para evadir los obstáculos. Posible pérdida de empleo por problemas con los jefes. Tranquila, después del huracán vendrán más oportunidades para reconstruirte, emprender algo nuevo y renacer.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: Los tristes pensamientos, El trabajo, La casa, Dinero

Este mes es el ideal para esforzarse a fondo y sacar a la luz todas tus potencialidades en el trabajo, hogar y la relación de pareja. Vendrás logros y serán recompensados. Debes buscar ayuda espiritual para regenerar las energías. Sal a caminar para tranquilizar la mente.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: Dinero inesperado, Penas y disgustos, Los pensamientos, El robo

Cuidado en febrero. No tomes decisiones apresuradas sin pensar en las consecuencias. Ganas no te faltan de irte de un lugar, pero ten un poco de calma porque lo mejor está por venir. Alguien inesperado te dará más Inspiración y oxígeno para triunfar.

