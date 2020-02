4 signos del zodiaco que cambian completamente cuando les rompen el corazón

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

Aries, cuando tienes el corazón roto, entras en la mentalidad de que necesitas hacer algo drástico y loco para sentirte mejor. Estás tan acostumbrado a que todos los que te conocen te quieran a primera vista que la idea de que tu pareja podría haberlo dejado, porque no le gustaba algo sobre ti, es casi impensable.

No es que estés lleno de ti mismo, pero honestamente no lo entiendes. Pero, en lugar de tratar de comprender o incluso simplemente pasar de todo, tiene la repentina picazón de hacer algo totalmente estúpido y no usted en absoluto.

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis, el único pensamiento que pasa por tu mente después de que te rompen el corazón es: ¿Cómo se atrevió a lastimarme así? durante las próximas semanas sentirás tu ira. Sabes que eres una trampa total y el hecho de que alguien vaya y te rompa el corazón es impensable.

Lo único que siente después de una ruptura que lo deja roto es una ira candente … y una tristeza inconsolable. Tiende a experimentar algunos cambios de humor bastante peligrosos, pero una vez que elimina todas estas emociones de su sistema, lo supera. Hasta entonces, sin embargo, debes permitirte sentir todo, hace que sea mucho más fácil convencerte de que tu ex no se cagará cuando inevitablemente te encuentres con él más tarde.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra, puedes ser un amante y una pareja especialmente feroz, lo que te hace ideal para relaciones a largo plazo y monógamas. Pero, por supuesto, la angustia es inevitable en la vida, lo que puede hacer que te conviertas en alguien totalmente diferente.

Cuando te rompen el corazón, ya no te sientes como si fueras tú mismo, por lo que tiendes a adherirte al dicho: Si quieres superar a alguien, debes buscar a otra persona. Dormirás con cualquiera y con todos, siempre y cuando evites tener que detenerte y pensar en lo que acaba de suceder. Incluso podría abrir una cuenta en una aplicación de citas y desempolvar sus tacones ese mismo día. Puede parecer un buen momento salvaje y loco, pero confía en mí cuando digo que llegarás a odiarlo más rápido de lo que piensas.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

No mucha gente esperaría nada menos que un encogimiento de hombros y un giro de tus ojos después de la angustia, Escorpio, pero eso es solo porque pareces mucho más duro de lo que realmente eres. Dentro de esa dura capa exterior tuya hay un centro lleno de amor y afecto y, a veces, de caramelo. Entonces, cuando lidias con el desamor, todas tus emociones vienen directamente de este centro blando.

Puede ser un poco duro decir esto, pero lidiar con un corazón roto te hace sorprendentemente débil. Parece que tampoco puedes dejar de llorar, ya sea porque no puedes encontrar tu máscara de pestañas por la mañana o porque olvidaste comprar plátanos en el supermercado. Es muy difícil levantarse después de una ruptura, pero si alguien puede hacerlo, sería usted, ¿verdad? Hasta entonces, sin embargo, no tengas miedo de estar triste; solo trae pañuelos.

