Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

Semana de cambios radicales en tu vida laboral porque te llega una propuesta de trabajo mejor pagado. Recuerda ya no ser tan miedoso para los cambios y enfrentar nuevos retos que a los Aries les va bien. Sé que a veces piensas mucho en ese amor que se fue, pero recuerda que el tiempo lo cura todo. Te entregan un dinero que te debían y piensas en invertir en una casa. Sabrás del embarazo de un familiar que te dará mucha felicidad. Organizas un evento para tu trabajo y conoces personas nuevas e importantes para tu entorno laboral. No pierdas tu tiempo en encuentros amorosos a través de páginas web, considera que sólo es diversión. Un amor de Acuario o Capricornio regresa a tu lado. Tendrás un golpe de suerte 4 de febrero y será con los números 01, 25 y 31. Usar ropa amarilla y naranja para que aumente tu fuerza espiritual.

Tauro

Analizas los gastos que tienes pendientes y los que harás en estos días; recuerda que necesitas administrarte más para que no tengas apuros de dinero o deudas atrasadas. Mucho ojo con el amor, no es bueno jugar con dos personas a la vez. toma en cuenta que ya es tiempo de tener una pareja estable y dejar a un lado tanta diversión. Te proponen un puesto de trabajo mejor, evita sabotearte por no creerte capaz de desempeñarlo, recuerda que tu mente es fuerte así que a enfrentar nuevos retos. Cuidado con problemas de hernias o infección de la piel, ve con tu médico. Eres muy bueno para las ventas, no pierdas el tiempo y pon un negocio propio. Tu mejor día será el 5 de febrero porque habrá sorpresas económicas con los números 13 y 25. Te sientes nervioso porque no sabes cortar una amistad o un amor pasajero, toma en cuenta que lo mejor en la vida es hablar con la verdad y que dar en paz.

Géminis

Realizas varios trámites legales y tratas de resolver varios asuntos del pasado, recuerda que es importante estar en paz para poder avanzar en tu vida. Hablas con un familiar para terminar con los problemas y así tener días llenos de buenas energías. Cuidado con los enojos en el trabajo, considera que es mejor no ponerle atención a esas personas que sólo buscan molestarte. Como tu signo atrae mucho las envidias, te recomiendo poner dos limones verdes en un lugar de tu trabajo para que absorba todo lo negativo; cámbialo cada siete días. Ya no juegues con el amor, es mejor ser sincero, si ya no quieres a tu pareja dete un tiempo. El 6 de febrero usa un objeto de plata –anillo o cadena– para que te sirva de amuleto. Ya es tiempo que pongas condiciones en tu trabajo y pedir un aumento de sueldo. Te estarás enamorado de alguien de Acuario o Virgo.

Cáncer

Solucionas todos tus problemas de trabajo y pagos atrasados. Trata de organizarte más en todo lo realizas y no dejar asuntos para los últimos momentos. Recuerdas mucho un amor que esta fuera o se fue de tu lado, recuerda siempre tratar de quedar de la mejor manera con todo las personas que fueron algo importante en tu vida y no guardar rencores. Cuidado con problemas de dolor de cabeza, ve con tu médico y deja a un lado tantas presiones emocionales. Este 4 de febrero te recomiendo hablar con todos los que tengas alguna propuesta de proyectos o trabajos que te darán sin problema. Recuerda siempre mantener esa sonrisa que cautiva a todos. Tendrás un golpe de suerte esta semana con los números 05 y 29. Vístete con tonos de azul fuerte para atraer más la suerte. Te busca tu mamá o hermano para pedirte un consejo.

Leo

Semana darte la oportunidad de arreglar los trámites legales y cerrar situaciones que te estaban molestando mucho; siempre se necesita estar en orden en nuestra vida para poder avanzar y así quitarnos malas energías. No seas tan obsesivo en el amor, relájate y disfrútalo recuerda que si es para ti nadie te lo va quitar. Sigues con la dieta y el ejercicio, recuerda que tu punto débil es la gordura y problemas del intestino, así que a comer más sano. A los solteros les llegar alguien de Piscis o Aries que será muy compatible. Arreglas y pintas tu casa, son tiempos de renovar las energías. No le pongas tanta atención a lo que dicen de ti, recuerda que tu signo es el que más envidian por tu carisma y fuerza espiritual, así que tu siempre para adelante. Te recomiendo cortarte el cabello este 7 de febrero para que tu energía se renueve por completo. Tus números de la suerte son 08 y 41.

Virgo

Tendrás muchas presiones en tu trabajo y juntas con tus superiores, procura dialogar para que todo salga de lo mejor. Te informan de la contratación de nuevos asistentes en tu departamento y del cambio de dueños de la empresa. Te estás enamorando de alguien más que no es tu pareja, aclara la situación y quédate con quien más te quiera; recuerda que los Virgo son muy leales y batallan mucho para cambiar de pareja pero si tu te sientes más a gusto con otra persona trata de ser feliz. Serán días de abundancia en lo personal y por fin pones fin a todas las deudas que tenías pendientes, pero trata de no volverte a endeudar. Tu mejor día será el 5 de febrero. Tendrás suerte en juegos de azar, así que trata de poner una vela amarilla para seguir con la abundancia en cuestiones de dinero. Tu mejor compatibilidad será con Piscis y Capricornio. Tus números de la suerte serán 09 y 16.

Libra

Te sentirás renovado ya que por fin quedaron atrás los malos momentos. No des tanta importancia a situaciones de chismes o malos entendidos en tu trabajo, recuerda que eso sólo quita energías, así que aléjate de esas personas y sigue adelante. Cuídate de dolores de espalda y cuello; evita lesionarte al hacer ejercicio. Tu mejor día será el 6 de febrero. Tendrás mucha comunicación con tus jefes, así que aprovecha para que pedir un ascenso. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado. Te invitan a un negocio de publicidad o venta de ropa, acepta te irá de lo mejor. En el amor tendrás mucha compatibilidad con Aries y Acuario. Recuerda que en estos días el amor fluirá mucho en tu entorno. Tus números de la suerte son 05 y 31. Cuidado con el alcohol y comida para que no pierdas la dieta. Los casados tendrán un embarazo en puerta.

Escorpión

Semana de éxitos en el ámbito laboral; habla con tus superiores para que te den un aumento de sueldo y un mejor puesto que se te dará sin problema. Tendrás invitan de viaje para mediados de mes. Piensas mucho en casarte y formar una familia, eso es bueno y más porque tu signo siempre necesita de un compañero de vida para progresar. Paga tus cuentas atrasadas. Ya no seas tan rencoroso con tus amigos o familiares, aprende a olvidar. A los solteros les vendrá un amor de Piscis o Cáncer que será la pareja ideal. No confíes mucho en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quiere traicionar, así que no platiques asuntos personales. Tus números de la suerte son 04 y 55. Tu mejor día será el 4 de febrero y tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con proyectos de negocio. Vístete de colores rojo para que se multiplique tu energía.

Sagitario

Vienen muy buenas propuestas de crecimiento personal. Empieza a dar clases para que te mantengas bien actualizado de toda tu carrera universitaria. Cuidado con los problemas de pareja y trata de ya no ser tan celoso en tu vida sentimental, recuerda que todos necesitamos un espacio. Tendrás un dinero extra por cuestiones de venta de una propiedad familiar. Te reglan una mascota. Preparas una fiesta estos días para un familiar o tu pareja. Sigue con la dieta, pero considera que tu punto débil es el estómago. Tendrás un golpe de suerte el 5 de febrero y será con amores nuevos: ese día ponte mucho perfume antes de salir de casa y usa un limón verde en la bolsa para cortar las malas energías. Tus números de la suerte son: 06 y 77. Ya no guardes rencores familiares son tiempos de renovarse en todo. Necesitas aplicarte en cuestión de trabajo y no dejar tus asuntos importantes para después.

Capricornio

Entras a tu mejor época del año y sientes que la suerte está de tu lado. Serán días de oportunidades de crecimiento económico. Te ofrecen un mejor puesto de trabajo. Cuidado con problemas de riñón o infección sexual, ve con tu medico. Eres muy bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio pero a veces abusan de tu buena persona, así que trata de diferenciar quiénes son tus amigos. Sigue con el ejercicio que ya te estas viendo de lo mejor. Ya no pelees tanto con tu pareja, siempre busca la mejor solución. A los solteros les vendrá un amor de Aries o Libra que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte el 6 de febrero y será por lotería con los números 01 y 27. Recuerda que tu signo es el apasionado del zodiaco y siempre busca tener dos amores a la vez para ser más feliz, pero ya trata de quedarte con una sola pareja.

Acuario

Sales de viaje por cuestiones para cerrar proyectos nuevos. Recuerda que eres muy carismático y gentil con las personas pero eso hace que tengas muchas envidias alrededor tuyo, así que trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa y usar ropa de color claro para que tu energía positiva crezca más. Recibes un dinero extra por cuestiones de un pago atrasado. Cuidado con los accidentes y trata de ser más precavido. Eres unos de los signos que le gusta mucho la velocidad, por eso te recomiendo ser más cauteloso al manejar. Te busca una ex pareja para regresar o tener una relación más formal, toma en cuenta que tu signo es tajante en su relaciones amorosas y nunca piensas en volver, así que trata de hablar claro y terminar como amigos. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 15.

Piscis

Te sentirás un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones, recuerda que tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo por eso necesitas relajarte y organizarte mejor. Un ser querido te pide dinero prestado. Cuidado con los dolores de cabeza y pecho, ve con tu médico. Te llega un dinero extra y será por cuestiones de trabajo y te pagan tus vacaciones. Compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida ocurren cuando lo disfrutas en compañía. Tendrás un golpe de suerte el 5 de febrero y será con los números 09 y 32. Usa algo de plata y vístete con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual. Será una semana de muchos logros personales y para formar un patrimonio. Empieza a dejar atrás un poco las fiestas y concéntrate en qué quieres para tu futuro.

