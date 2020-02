Las mujeres que nacieron en febrero son más atractivas y poderosas

El año nuevo arranca con el mes de enero pero es en febrero cuando vienen nuevos comienzos. De la palabra latina Februarius, que significa "purificar", febrero era conocido como el "Mes de la Purificación" durante la época romana antigua. Es un momento de transición, justo después de un mes de reflexión y resoluciones de año nuevo.

Quienes nacieron en febrero, especialmente las mujeres, tienen un espíritu poderoso e inquebrantable que las hace únicas. Por sus venas corren muchas cualidades, tanto a nivel mental como espiritual.

Están a favor de la fraternidad y la igualdad, cualquier cosa que crean realmente puede ayudar a las masas. No son egoístas, y su comportamiento generoso les gana la admiración de quienes las rodean.

Sabemos que todas las personas son diferentes, pero las personas nacidas en un determinado mes, tienen ciertos rasgos en común. Muchas ya están celebrando sus cumpleaños y si tú eres una de las que nació en febrero, debes saber que eres una persona muy especial. Aquí algunas de las razones.

Franqueza

Las personas nacidas en febrero son extremadamente honestas. No tienen miedo de decir la verdad, independientemente de la situación y las consecuencias. Señalarán fácilmente los errores sin importar si es el momento adecuado o no. Hacen muy buenos amigos y pueden ofrecer críticas constructivas a todos, en todos los ámbitos de la vida. Muchos evitan a las personas honestas por miedo a la verdad sin embargo, si tienes a alguien cercano que nació en este mes, puedes estar agradecida de tener su amistad.

Originalidad

Las mujeres nacidas en febrero son muy originales y auténticas. Creen en aprender de sus propias experiencias en lugar de seguir ciegamente a otras personas. Disfrutan aprendiendo cosas nuevas y siempre buscan darle su toque de originalidad a lo que sea que hagan.

Misterio

Aunque son muy francas, es realmente difícil saber qué sucede en la mente de las mujeres que nacieron en febrero. Ellas crean un aura de misterio a su alrededor, y eso las hace aún más atractivas para el sexo opuesto. Si bien son honestas, pueden ocultar muchas cosas sobre sí mismas. No es porque no quieran que el mundo sepa de ellas sino porque piensan que no son tan interesantes.

Innovación

Las mujeres que nacieron en febrero son buenas para innovar. No tienen problemas para pensar "fuera de la caja" ni tampoco se detienen ante el qué dirán. Como dato curioso, muchos grandes científicos de antaño nacieron en febrero, lo que hace creer que si celebras tu nacimiento este mes, posees cualidades similares a la de un genio.

Autenticidad

Quienes nacieron en febrero son evidentemente diferentes de las demás. Su sentido del estilo y su forma de portarse y de pensar son únicos y diferentes de una forma u otra. Mientras que otros son muy tímidas o desconfiadas, la mayoría de ellas no tienen miedo de mostrar su singularidad

Poder de voluntad

Si naciste en febrero, debes saber que tienes una gran fuerza de voluntad. Tu perseverancia, incluso en las situaciones más adversas las convierte en la envidia de muchas personas. Es importante tener un fuerte poder de voluntad para ser exitosa y feliz en la vida. Eres mucho más fuerte de lo que piensas.

Devoción

Las mujeres nacidas durante el mes de febrero están muy dedicadas a sus familias y sus parejas. Por lo tanto, su devoción las convierte en compañeras de vida perfectas. además, te mantienes fiel a tus ideales sin omitir lo que el otro piense. Eso permite construir un balance en tus relaciones.

