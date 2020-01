3 signos del zodiaco que podrían empezar febrero con mala suerte

Enero llegó y se fue, la temporada de Acuario acaba de comenzar, y ahora febrero está sobre nosotros. Y, por mucho que odie decirlo, febrero de 2020 será lo peor para estos signos del zodiaco: Leo, Virgo y Sagitario. Pero recuerda, todo es perspectiva.

Leo

Es la temporada de tu polo opuesto, Leo. A su brillante planeta regente (el sol) no le gusta transitar por Acuario, pero eso no significa que tampoco pueda aprovechar al máximo este tránsito.

El sol que ilumina su séptima casa de asociaciones no es ni la mitad. Mercurio va a estacionarse retrógrado a través de su octava casa íntima de sexo, recursos compartidos y empresas conjuntas. Dado que esta área de su cuadro pertenece a Escorpio amante de los tabúes, es probable que tenga una serie de conversaciones interesantes durante este tiempo. Pon tus cartas sobre la mesa, Leo. Incluso si decides no hacerlo, la luna llena en tu signo lo hará por ti, así que di la verdad y sigue adelante.

Virgo

Tómatelo con calma, Virgo. Habrá muchas cosas en mente a principios de mes, pero al cambiar Mercurio a Piscis a través de su sector de asociación, se centrará en temas de relación. La regla planetaria Mercury también se mantendrá retrógrada este mes, así que asegúrese de no iniciar ningún negocio o firmar ningún contrato importante antes de verificar tres veces todo.

Además, la luna llena de este mes iluminará tu 12ª casa de cierre, sueños y secretos, por lo que algo me dice que estarás más que listo para dejar ir algo que ya no te sirve este mes, Virgo. Esto es algo bueno, por supuesto, pero eso no significa que vaya a ser fácil. Establezca los límites necesarios y no tenga miedo de tener espacio para su verdad.

Sagitario

¿Cuándo fue la última vez que pasó tiempo de calidad con sus hermanos y otros parientes? Con el sol flotando sobre su tercera casa inmediata de comunicación, proceso de pensamiento y su círculo íntimo, es probable que piense mucho y hable durante este tiempo. Sin embargo, más allá de eso, no tendrá más remedio que volver a visitar conversaciones cargadas de emociones en el frente de la casa una vez que Mercurio ingrese a Piscis y las estaciones retrógradas.

Te recomendamos en video