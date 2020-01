Estos 4 signos deben esforzarse si desean mantener activa su relación

Atentos a las revelaciones que te presentamos pues 4 signos zodiacales tendrán posibles distanciamientos o roces con sus parejas, por lo que tendrán que esforzarse por solucionarlos. Si desean mantenerse en esa relación.

Conoce cuáles son esos signos.

Tauro

Las pruebas que deberás pasar en este período te fortalecerán y estimularán tu capacidad. Buena cosecha. No tomes decisiones a la ligera pues podrían tener consecuencias bastante grabes, como eso de proceder a una aventura pasional. Recuerda que herir a otros no está en tus códigos. Situación familiar comprometida. Atiende a tu pareja si quieres mantener la relación.

Cáncer

Tienes una meta laboral por alcanzar que te mantiene ocupado y es válido todo el esfuerzo que pones para lograrlo, pero no olvides a tu pareja, por el contrario, busca la manera que se sienta parte de esta gran meta para ti. Llévala a algún sitio donde puedan compartir buenos momentos y donde puedas ponerla al día de los avances laborales.

Virgo

Recuerda que las decisiones que tomes deben ir atadas a tus valores a tus creencias no hagas cosas que no te hagan sentir bien y que afecten a tu pareja. Deberás aprender que no puedes decir todo lo que te viene a la mente y pretender no herir los sentimientos de tu pareja.

Escorpio

Se cumplirán muchos anhelos, la entrada de dinero será favorable y aumentará tu prestigio profesional. Pero en todo este proceso están dejando atrás a tu pareja y no se siente muy bien. Recuerda que todo esto implica que as obligaciones aumentarán. Así que es importante en esta etapa la comunicación con tu pareja y buscar alternativas para el encuentro.

