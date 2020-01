La razón por la que enero ha sido un mes eterno para estos signos del zodiaco

El primer mes del año ha estado lleno de subidas y bajadas. Cada uno de los signos del zodiaco lo ha sentido de forma diferente sin embargo, para algunos enero ha sido tan complicado que se ha sentido eterno.

Aries

El problema contigo es que sueles pasar de un mal pensamiento a otro, y luego a otro, y de repente, estás atrapada en una espiral de negatividad. Así ha sido tu mes, lo que ha hecho que se sienta eterno. Olvidas que tienes el control sobre tus pensamientos, no importa cuán poderosos y aterradores puedan parecer. Practica afirmaciones positivas, agradece por lo que tienes y deja que los hechos hablen por sí mismos. Hagas lo que hagas, no dejes que tus pensamientos te consuman. Hazte cargo y deja que tu imaginación se convierta en un lugar hermoso. Falta poco para que termine este mal trago.

Cáncer

Los eclipses y lunaciones del mes te han traído cambios rápidos e inesperados a tu vida. Estás agotada y es entendible, después de todo, ha sido una lucha dura. No es extraño que sientas que ha sido un mes eterno. Sin embargo, te has hecho más fuerte. Continúa concentrándote en todo lo que has ganado en lugar de todo lo que has perdido. Decir adiós siempre es agridulce, pero tener el coraje de tener fe en el futuro al dejar ir siempre será recompensado. Para que puedas convertirte en la persona que debes ser, debes abrazar tu transformación.

Sagitario

El mes te ha hecho sentir nerviosa, confundida y fuera de foco. Esto ha sido agotador mentalmente pero en lugar de cargar y perseguir tus deseos, es posible que te encuentres perdiendo el tiempo y luchando por creer en ti misma. Intenta no ponerte expectativas poco realistas. Deja de mentalizarte para fracasar, piensa en que todo saldrá bien y enfócate en el presente. Eso te ayudará a dejar de pensar en lo mucho que ha durado el mes.

