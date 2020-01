Lo que hace que todos quieran una amiga como tú, según tu signo del zodiaco

Aries

Eres contundente Usted lo dice como es. Si tu amigo se encuentra en una mala situación, lo enderezas. Abres sus ojos. Y los ayudas a arreglar sus cosas.

Tauro

Eres hilarante, y a veces eso es exactamente lo que tus amigos necesitan. Sabes cómo calmarlos cuando están en espiral. Sabes cómo reírse de ellos cuando están a punto de derrumbarse. Sabes cómo hacer que se sientan bien de nuevo.

Géminis

Eres un buen oyente. No importa de qué quiera desahogarse su amigo, usted está allí para escucharlo. Pueden llorarte. Pueden gritarte sobre la vida. Pueden decirte absolutamente cualquier cosa porque estarás allí.

Cáncer

Eres un cuidador. Sabes cómo soltarte, pero cuando es hora de limpiar los desordenes, eres el primero en echar una mano. Tú eres el que da el consejo. El que siempre sabe qué hacer.

Leo

Llamas a la gente. Cuando actúan como un imbécil, se lo haces saber. Los mantienes castigados. Los mantienes bajo control.

Virgo

Eres un hombre exagerado. Cada vez que tu amigo publica una selfie o se viste antes de salir contigo, les dices lo bien que se ven. Los haces sentir seguros. Los haces sentir sexys como el infierno.

Libra

Estás perdonando. Si tu amigo abandona la faz del planeta por un tiempo porque está pasando por una mierda, perdónalo. Si tienen un mal día y actúan un poco malhumorados, los perdonas. Si llegan tarde o tardan demasiado en responder a sus mensajes de texto, los perdona. Les das la libertad de joder.

Escorpión

Eres leal Eres protector Siempre estás de su lado. Si alguien habla una mierda sobre ellos, los defenderás. Nunca dejarás que nadie los cruce mientras estés cerca.

Sagitario

Nunca juzgas. Tu amigo podría admitirte sus secretos más profundos y oscuros y no te sorprenderías. No comenzarías a mirarlos de manera diferente. También has pasado por una mierda, así que no actúas tan alto y poderoso. La gente lo jode y eso está bien para ti.

Capricornio

Eres de apoyo AF. Eres la mayor animadora de tu amigo. Cuando quieren hacer algo, ya sea pedirles a sus enamorados o solicitar un nuevo puesto, les haces sentir que lo han conseguido. Asegúrate de que sepan que crees en ellos.

Acuario

Eres brutalmente honesto. Si tu amigo está persiguiendo a la persona equivocada, vas a devolverla a la realidad. Vas a hablarles con sentido. Te asegurarás de que no terminen lastimándose.

Piscis

Eres agresivo, en el buen sentido. Si hay un concierto, una película o un restaurante que desea ver, entonces planeará un día para sus amigos. Los alentarás a que vengan contigo y los alentarán a pasar un buen rato.

