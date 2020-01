El Tarot Gitano revela que febrero llegará cargado de tormentas y relaciones conflictivas

Los signos deberán entender en este nuevo mes que comienza que el conformismo puede ser un gran obstáculo a la hora de establecer relaciones estables. Vienen cambios inesperados en las parejas estables. El tema del divorcio podría sonar en algunas relaciones.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: El niño pequeño, El trabajo, El buen hombre, La buena mujer

Debes procurar tener más y mejor comunicación de tus propios sentimientos y necesidades, más las íntimas. Es momento de dejar los miedos, temores y las angustias. Si no enfrentas los problemas con tu pareja no sabrás nunca que pasara en el futuro.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: Buen final en el amor, La prisión, La carta agradable, La noticia triste

Aprecia el amor que tienes a tu lado, esa pareja que siempre está pendiente de ti y cada uno de los pasos que da. Te caracterizas por ser una persona bastante cerrada en lo afectivo, debes cambiar un poco. Devolver un poco del afecto y el cariño que tu pareja te da.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: La muerte, El océano, El encuentro, La esperanza

Ya entregaste mucho, ahora déjate mimar por su persona especial. Sé tolerante y comprensible con lo que quieren los demás. Deja la ironía. Debes tomar una decisión respecto de si te quedas o te vas de la relación. Medita esa decisión y no la tomes a la ligera.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: El juez, Los honores, El largo camino, El robo

La tranquilidad y conformismo puede ser un gran obstáculo a la hora de establecer relaciones estables y duraderas, hay que ser selectivas al respecto. Tendrás la última palabra en una conversación, pero debes presentar los mejores argumentos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: La enfermedad, El viaje, Penas y disgustos, Los pensamientos

Debes hablar con tu pareja para que te apoye en los momentos difíciles. Si no lo hace lo mejor es perderlo y dejarlo ir. Debes tener más fe en el fruto de tus esfuerzos. La pérdida que tuviste, te hará más fuerte ante las adversidades de la vida.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: La gran fortuna, El juicio, El hombre bueno y rico, El robo

Todo en el amor es recuperable conforme tengas más paciencia y tomes buenas decisiones ante los problemas. Vienen cambios inesperados en las parejas estables. El tema del divorcio podría sonar en algunas relaciones.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: Los tristes pensamientos, Dinero, El cambio, Dinero inesperado

Cultivarás algo de lo que sacarás buenos frutos. No te niegues a lo que viene, no te engañes. Una persona podría alejarte de ti para siempre y lo mejor es que se marche si no te valora y respeta. Debes trabajar en tu autoestima.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: La joven rica, Sala de estar, El militar, La persona falsa

Debes ser perseverante en lo que quieres, en cuanto al amor se trata. Si quieres que tu pareja sea apasionada, toma tú la iniciativa y da el primer paso. Si lo haces él seguro se sorprenderá y te responderá de una manera que podría sorprenderte.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: Persona principal masculina, Un regalo, El matrimonio, La esperanza

Hay algo delante de tus ojos que no comprendes y no quieres asimilar. Presta atención a tu pareja, puede que no te esté diciendo la verdad sobre una tercera persona. Te dirán un secreto que no tendrás el agrado de guardar.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: El buen hombre, La buena mujer, La carta agradable, La noticia triste

Cuidado con el uso exagerado de las redes sociales porque te podrían traer problemas al estar espiando alguien a quien no debes. Debes dejar el pasado atrás, el que se marchó, se fue y ya no hace falta en tu vida. Un poco de soledad hace falta en tu vida.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: El encuentro, La esperanza, Penas y disgustos, Los pensamientos

El afecto y los sentimientos encontrados con una persona más mayor que tú te confunde. Estará contigo un hombre de poder y con un fuerte poder de convencimiento. Cuidado con las decisiones incorrectas, el fuego al final siempre quema.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: El trabajo, La casa, Un regalo, La joven rica

Tienes que controlar tus sentimientos delante de la persona que te llama la atención, no dejes en evidencia lo mucho que te atrae. En el caso de las parejas estables, el perdón es algo íntimo y uno de los pilares de las relaciones sólidas.

