Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Aries

Rey de Espadas

En estos días tus mejores logros o aciertos los conseguirás guardando ciertas conductas y actitudes que no siempre consideras. Conservar y manifestar un juicio equilibrado en lo que digas. Firmeza y autoridad, pero con madurez. Un buen nivel de prudencia. Capacidad de analizar cada hecho antes de actuar. Un buen grado de diplomacia. Todo ésto, si lo haces costumbre, puede ser para ti una valiosa ayuda.

Tauro

El Ermitaño

Cierta tendencia en estos días, a propiciar espacios de soledad para analizar tu vida, pensar en cual sería tu estado ideal y hacer un intento por descubrir qué te falta para potenciarte y sacar el mejor provecho de tus virtudes y cualidades y así encontrar un punto sano de equilibrio, puede resultar una experiencia enriquecedora, digna de repetirse y, tal vez, cultivarse.

Géminis

Cuatro de Oros

En estos días deberás contemplar una sana disciplina con respecto a tus gastos de dinero. Lo recomendable será ni un excesivo derroche, ni un malsano ahorro, si no, un gasto medido y juicioso sin extremos. El dinero, como circulante, necesita cumplir los ciclos de pasar de mano en mano para producir riqueza.

Cáncer

As de Espadas

Semana en que podrás discernir con claridad ante cualquier dilema que te plantee la vida, por lo que tu capacidad para sortear problemas y avanzar será un hecho recurrente. Te costará muy poco encontrar la mejor idea o concepto que te ayuda a resolver tu quehacer frente a situaciones que, en otro momento, podrían ser insalvables.

Leo

Siete de Bastos

Con tu fortaleza y carácter habitual, podrás resolver situaciones complejas, barreras casi insalvables y obstáculos mayores y seguir airosa, con un sentimiento legítimo de orgullo, como tantas otras veces has podido experimentar. Confía en ti y en tus recursos, una vez más puestos a prueba, sabrán sortear los inconvenientes y avanzar.

Virgo

As de Bastos

Es un buen momento para iniciar la búsqueda de nuevas áreas en tu actividad profesional o laboral. Es necesario innovar y hacer lo que sea para diversificar tus campos de competencia, de modo que estés preparada para enfrentar nuevos desafíos, ya sea por demanda de terceros o por un convencimiento personal, de que hay que estar preparada y dispuesta ante cualquier evento.

Libra

Cinco de Espadas

Aléjate, como de la peste, de ambientes malsanos donde prevalezcan los malos entendidos, las disputas, las malas palabras y todo aquello que altere tu sentido de justicia, de nobleza y del buen ser. No te prestes para manipulación alguna, referida a lo dicho, por el contrario, no seas contrincante de personas conflictivas, pues todo ésto altera tu naturaleza y daña tu espíritu.

Escorpio

Cinco de Copas

Las situaciones conflictivas o dolorosas son, lamentablemente, de común ocurrencia en las personas, nadie escapa a sus efectos y se quedan en nuestro corazón más tiempo de lo debido, a menos que, seamos capaces de sobreponernos a sus efectos. La rutina, tan desprestigiada, puede eventualmente ayudarnos, esto es, volver a lo que hacemos normalmente con dedicación y compromiso.

Sagitario

Cuatro de Bastos

Semana bien aspectada para ir afianzando un avance cierto en el trabajo, es una tendencia, por lo que requiere de tu interés y compromiso y de pasos dados, pero en un terreno firme que promete mejores tiempos. Confía en ti y en tus medios, requisito imprescindible para lograr la estabilidad tan necesaria e importante.

Capricornio

Cinco de Bastos

Se complica un tanto la eterna lucha por la vida, las cosas se dificultan en lo laboral y pueden extenderse a lo social y familiar. Tendrás que hacer un esfuerzo importante para no fomentar estos estados y ausentarte lo más que puedas de ellos. Será como un repliegue táctico, que es un buen recurso en situaciones como éstas.

Acuario

Nueve de Oros

Disfruta de la vida, lo más que puedas, piensa que lo que has conseguido hasta ahora, sin hacer comparaciones odiosas, te lo has ganado, porque lo mereces y nada indica que ésto no siga sucediendo, incluso con mayor frecuencia. Mira con fe y confianza tu vida que, a veces, sí da sorpresas que tienden a poner las cosas en su lugar y la “corona de laureles” en la cabeza de la ganadora.

Piscis

Siete de Copas

Las ilusiones ayudan un poco a mejorar la percepción que tenemos de la vida, pareciera que nos estimulan y sacan de nosotros la fuerza necesaria para cumplir nuestros deberes. Algo muy distinto es vivir de ilusiones, esta tendencia nos hace caminar por senderos imaginarios que a nada conducen. La tarea de este momento es aterrizar y vivir la realidad, sea cual sea.