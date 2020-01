¡Fuertes críticas a Luis Antonio Ruiz después de haber vencido al cáncer!

En una reciente entrevista al periodista, Luis Antonio Ruíz, se dio a conocer que en redes sociales se ha empezado a compartir comentarios en contra de Ruíz, por haber vencido al cáncer en el 2019.

Para sorpresa de muchos, la enfermedad y la lucha de Luis Antonio por vencer esta grave enfermedad el año pasado, se convirtió en uno de los temas más comentados. Pero nadie se habría imaginado, que con el fin de su enfermedad, motivarían a varias personas a 'criticarlo e incluso a desearle la muerte'.

El fin de la enfermedad del presentador, Luis Antonio, se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. Después de una larga lucha de más de tres años, Ruíz llegó al país librado del Cáncer de Linfoma No Hodking Inmunofenotipo B.

"Una enfermedad que forma células malignas (cancerosas) en el sistema linfático. La mayoría de los linfomas no Hodgkin se forman en los linfocitos B, los cuales producen anticuerpos que combaten infecciones".

El seguimiento que se le dio al periodista y sobre todo el apoyo que recibió en sus cuentas personales. Ahora son las mismas en las que se puede leer críticas en contra de él y de sus publicaciones. Al preguntarle de esto a Luis, esto fue lo que respondió:

Sin embargo, también aseguró que los comentarios de la gente que le desean la muerte y aseguran que su enfermedad volverá, son los que más le afectan. Además, estarían encabezados por personas que 'quieren causar daño, por medio de una cuenta en cualquier red social'.

Según algunos comentarios, al parecer a los seguidores del periodista no les agrada las publicaciones de superación, que se publican en las redes sociales. Además, de los aparentes vínculos que Ruíz tendría con temas políticos.

"Si tocan el corazón de quien los lee porque es normal… Las que tienen que ver con la afectación a mi salud sí me afectan…"

Debido a esto, familia y amigos le han aconsejado cerrar sus redes sociales, por la afectación psicológica que estaría teniendo el guayaquileño. Sin embargo, él asegura que estas cosas no afectan al apoyo que ha recibido por parte de sus 'verdaderos seguidores'. Y continuará con su práctica periodística a través de este medio.

"Yo estoy tratando de dividir las cosas buenas de las malas en todos los aspectos de mi vida y me quedo solo con lo bueno. (…) Frente a un comentario malo, hay miles que son buenos y eso me da una pauta una perspectiva que al menos en las redes no estoy haciendo las cosas tan mal"