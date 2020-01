El mensaje del Tarot Gitano a los signos que sienten letargo en el trabajo

El Tarot Gitano nos trae mensajes para guiarnos en nuestras inquietudes. Ver resultados en el trabajo lleva su tiempo, pero todo llegará a su debido momento y si eres persistente.

Las cartas del Tarot Gitano indican que es momento de dejar a un lado la conformidad y la pereza, pues eso no lleva a ningún lado en la vida. Muchos exigen al universo que se abran las puertas de la prosperidad, pero a pocos les gusta luchar por ello. El consejo de las cartas: Mente positiva y arriesgarse por los sueños.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: El encuentro, El buen hombre, La muerte, El océano

En el arranque del año sigues estando bastante dispersa y con poca concentración. Debes ordenar ya tus prioridades para trazarte metas y objetivos que se puedan alcanzar. No aceptes presiones por algo que haces utilizando tus habilidades.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: Los honores, El largo camino, La persona principal masculina, El viaje

Ten calma y paciencia. Ver resultados en el trabajo lleva su tiempo, todo llegará a su debido momento y cuando la rueda de la fortuna esté de tu lado. Cuídate del estrés y de los dolores en las articulaciones. Nuevas oportunidades llegarán a tu vida.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: La persona falsa, El militar, La persona femenina, Dinero

Maneja tu carácter pasivo y dócil para evitarte conflictos innecesarios que pueden perjudicarte en el trabajo o en el hogar. Tendrás unos días bastante movidos, así que relájate y rodéate de los mejores para vencer los obstáculos y las adversidades del camino.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: La enfermedad, Los pensamientos, La gran fortuna, El juez

Deberás ser paciente al esperar los resultados concretos de los esfuerzos que estás haciendo en los últimos días. Seguro que verás algunos frutos antes que termine el mes. Atención a los sueños que te revelan la solución a un problema que te viene atormentando.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: La carta agradable, La noticia triste, El robo, Los tristes pensamientos

El trabajo en equipo es clave para alcanzar tus metas en los próximos meses. Abandona esa idea absurda de que todo lo puedes hacer sola sin la ayuda de nadie. Si busca seguro conseguirás el apoyo que tanto estás esperando.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: El juicio, El hombre bueno y rico, La prisión, El niño pequeño

Deja a un lado la conformidad y la pereza, eso no te llevará a ningún lado en la vida. Exiges al universo que se te abran las puertas, pero no te gusta luchar por lo que quieres y anhelas. Tu actitud te mantiene algo estancada y por eso no logras los resultados deseados.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: El trabajo, La casa, Un regalo, El matrimonio

Comienza un nuevo ciclo en tu vida recibiendo los consejos de las personas que verdaderamente creen en ti. Elimina de tu vida, y una vez por toda, el negativismo y las dudas, eso no te permite avanzar en los proyectos y planes que planeas desarrollar este 2020.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: La persona falsa, La persona femenina, La carta agradable, El Dinero

Aprovecha esos momentos de buena suerte y prosperidad que están llegando con abundancia para asegurarte el presente y el futuro próximo. La rueda de la fortuna está de tu lado porque decidiste cambiar de actitud. Mente positiva trae resultados positivos.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: Sala de estar, Buen final en el amor, Penas y disgustos, La joven rica

Todo lo está detenido en tu vida avanzará y fluirá con fuerza. Amigas estarán muy pendientes de ti por un problema familiar, presta atención a sus consejos. Una conversación clara y precisa será suficiente para borrar malos entendidos en el trabajo y la oficina.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: El encuentro, El buen hombre, El Océano, La esperanza

El dinero llega a tus manos y debes usarlo con responsabilidad y tacto, nada de gastos innecesarios porque se volverá como la sal dentro del agua. Las cartas te revelan este consejo: Ocúpate de ti misma antes de preocuparte por toda la humanidad.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: Dinero inesperado, La esperanza, La buena mujer, El cambio

Pendiente de las personas desconfiadas y llenas de intriga. Deja los miedos en el pasado, esa era la meta de este año atrás, así que no comentas los mismos errores. Si crees más en ti obtendrás un gran logro y que será bien merecido.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: Los pensamientos, El trabajo, La gran fortuna, El matrimonio

Cuidados con los gastos innecesarios fuera del hogar. Vendrán acciones inesperadas, así que cada paso que des adelante piénsalo y medítalo. Cálmate y recuerda que lo material no es lo más importante en la vida. Cultiva tus amistades.

