Estos signos se comprometerán con sus parejas en el 2020

Las personas nacidas bajo estos signos del zodiaco se comprometerán con sus parejas antes de terminar el año 2020:

Tauro

El toro no es conocido por hacer las cosas de improviso. Toman su tiempo con grandes decisiones y tienden a moverse lentamente en asuntos del corazón, hasta que Urano peculiar e impulsivo aparece en 2020. Con Urano en Tauro, puede sorprenderse de la facilidad con la que aceptan el cambio. Desde sentirse más espontáneo en su vida cotidiana hasta tomar decisiones importantes más rápido.

Virgo

A Virgo le gusta la estabilidad y la fiabilidad. No saldrán con nadie en quien no están súper interesados, se esfuerzan por mantener relaciones comprometidas a largo plazo y no tienen miedo de hacer el trabajo duro. Este año, tanto Saturno como Plutón estarán en Capricornio, lo que significa que la estructura y la evolución están en el futuro para el signo de la tierra Virgo. Con el apoyo de Saturno y Plutón, Virgo puede estar listo para solidificar su relación con una propuesta.

Escorpio

Tradicionalmente cauteloso, observador y tal vez incluso un poco celoso, 2020 puede ayudar a Escorpio a dejar de lado algunas de sus preocupaciones y comenzar a confiar realmente en las personas que ama. Al igual que una combinación celestial de Tauro y Virgo, Escorpio sentirá los efectos de Saturno, Plutón y Urano en 2020. Estos poderosos planetas pueden ayudar a Escorpio a abrir su corazón a los demás y a estar más abiertos al cambio y la transformación.

