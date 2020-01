Estos 3 signos del zodiaco enfrentarán cambios incómodos en su vida los próximos días

Aries

Estás en medio de un tiempo introspectivo e introvertido. Sin embargo, todo esto desenmascara algo que hay dentro de ti. Si tu mente se está volviendo loca por la preocupación y la ansiedad, haz todo lo posible para encontrar formas de tranquilizarte. Aclara tu mente y concéntrate en los hechos. Existe la posibilidad de que tus sentimientos te lleven a tener conflictos esta semana, así que trata de ser lo más objetiva posible con respecto a tu situación. Si puedes trabajar con tus pensamientos, puedes encontrar que no todo es lo que parece.

5 formas de limpiar el aura de energías negativas Hay personas que pueden drenar nuestra energía en el colegio, trabajo o en el hogar, haciendo que nuestro estado de ánimo decaiga

Cáncer

Vienen muchos finales y comienzos inesperados. Es momento de dejar para re dirigirte hacia lo nuevo. Aunque es posible que no estés tan segura de a dónde vas. Sí, la incertidumbre puede ser aterradora. Date un tiempo para descansar y recuperarte, Cáncer. No tienes que resolver todos los problemas del mundo de la noche a la mañana. Deja que el tiempo haga su trabajo y sea paciente. Todo comenzará a tener sentido pronto.

10 cosas que te ayudarán a protegerte de las malas energías en el trabajo Si en tu lugar de trabajo hay una energía muy pesada, aquí te decimos cómo puedes contrarrestarla

Escorpio

Es posible que te sientas más emocional y sensible de lo normal esta semana, así que haz todo lo posible para establecer límites firmes con los demás y cuidarte tanto como lo necesitas. A veces, pasar la tarde con una cálida taza de chocolate caliente, un maratón de tu programa favorito y un buen abrazo te devuelve el aliento. No hay absolutamente nada de malo en eso, Escorpio. Es un momento hermoso para hacer mejoras en tu hogar y hacer que la buena energía de su espacio sagrado. Si necesitas cancelar planes y ocuparte de asuntos que son personales para ti, la astrología te impulsa a que lo hagas. Así no sentirás que los cambios que se avecinan son tan bruscos.

Te recomendamos en video