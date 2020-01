Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Tu carta en el tarot es El Loco, significa que debes poner en orden tus ideas y empezar a llevarlas a cabo. Tienes que dejar los vicios y empezar una rutina de ejercicio para verte de lo mejor y así alejar de tu vida los problemas del sistema nervioso y el estrés. Esta carta obliga a tu signo a tomar las riendas de tu futuro para alcanzar el éxito, así que te recomiendo seguir con tus estudios y empezar ese negocio que tienes en planes. Hazle caso a los consejos de tus padres, te ayudarán a salir de problemas. En el amor debes ser más cauteloso y no involucrarte sentimentalmente con personas que acabas de conocer. Fin de semana de trabajo extra y limpiar tu casa. Recibes una invitación para salir a pasear en estos días y te busca un amor nuevo de un signo de agua. Tus números mágicos son 09, 18 y 23, juégalos el domingo.

Tauro

El Mundo es la carta para tu signo esta semana, significa que debes ser más cuidadoso con tus finanzas y empezar a ahorrar para tu patrimonio, así que deja de gastar en artículos que no necesitas. Atravesarás por unos días con muchas energías revueltas, ten paciencia y no tomes decisiones precipitadas de las que después te puedas arrepentir. El Mundo te indica que será un año de muchos viajes inesperados y de conocer a personas interesantes, sólo trata de no entregar toda tu confianza a las personas que recién entran a tu vida. Te buscará un amor del pasado para regresar. Durante este fin de semana tendrás muchas fiestas y diversión con tus amigos. Compras ropa para cambiar tu look. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 28, trata de jugarlos en la lotería el domingo. Te visitan familiares del extranjero.

Géminis

En el tarot tu carta es El Juicio, eso quiere decir que debes buscar tu paz interior y dejar atrás todas las energías negativas. Pon en orden todos tus papeles importantes, los necesitarás pronto. Cualquier asunto legal por el que atravieses se solucionará pronto a tu favor. Debes ser un poco más constante con los proyectos que emprendas para que no te sabotees tú mismo y puedas durar incluso en tu relación de pareja. Gozarás de tres días de suerte y más en cuestión amorosa, por eso te recomiendo que cambies de look y te compres ropa. Recuerda que tu signo siempre busca verse bien para atraer miradas, pero evita caer en egocentrismo, puede traerte energías negativas. Te llega una invitación a una boda familiar. Arreglas tu coche. Te viene un golpe de suerte el día sábado con los números 03, 22 y 97.

Cáncer

El Sol es tu carta en el tarot, te encuentras en el momento ideal para empezar esos cambios que tienes en mente, es decir, buscar un mejor trabajo o iniciar un negocio propio. Sal a caminar al menos cinco minutos en los que te den los rayos de sol y con eso puedas limpiar tus energías. Tendrás mucha comunicación divina en estos días, por eso debes mantener tu mente positiva y pedir a tus ángeles todo lo que deseas. Compras boletos de avión. Tomas un curso de artes para explotar tu lado creativo. Fin de semana de estar con muchos ánimos para empezar esa rutina de ejercicio y mejorar tu alimentación, recuerda que lo más importante es que seas constante. Te busca un amor del pasado, debes dejarlo atrás y empezar a conocer a personas más compatibles. Gozas de un golpe de suerte el domingo con los números 03, 22 y 87.

Leo

Te corresponde La Estrella en el tarot para esta semana, eso implica que la suerte será tuya y que debes aprovechar la oportunidad que te da la vida en estos momentos para alcanzar el éxito. Aplícate más en todo lo que quieras realizar y deja a un lado las fiestas y vicios, ya que sólo te desgastan. Es momento de que comiences a depurar amistades y amores que no son para ti. Recuerda que tu signo es fuego y eso te augura mucho éxito, sólo tienes que dejar a un lado la soberbia y el ego para no llenarte de malas energías. Este fin de semana visitas a tu familia y festejas a tu pareja. Decides cambiarte de casa. Te busca un amigo para ofrecerte un negocio los fines de semana. Te viene un golpe de suerte este domingo con los números 01, 22 y 37. Ya no mientas en tu relación sentimental, la confianza en lo más importante.

Virgo

La Luna es tu carta del tarot, eso significa que debes romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo esas amistades que no eran para ti y que sólo te quitaban energía positiva. Esta carta habla de mucho éxito en los proyectos que te propongas, sólo trata de no sabotearte a ti mismo. Ya no te involucres en chismes dentro de tu espacio laboral, recuerda que es mejor mantener tu vida personal en privado. Los que están solteros atravesarán por una temporada de nostalgia, pero no debes deprimirte, muy pronto conocerás a alguien del signo de Leo o Capricornio que será muy compatible contigo. No dejes para después tu salud, haz una cita con el doctor para hacerte un chequeo completo, sobre todo para tratar tu estrés y nervios. Tus números mágicos serán 01, 25 y 77, juégalos el domingo.

Libra

Tu carta en el horóscopo del tarot es La Torre, significa que tu grandeza como persona no tendrá límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, sólo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas y chismes. Eres uno de los pilares más importantes en tu familia y en esta semana tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, recuerda que todos tenemos errores, por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja. Los Libra que están solteros conocerán un amor nuevo del signo de Acuario o Géminis que será muy compatible. Te ofrecen un negocio, trata de no pensarlo mucho y aceptar. Tus números de la suerte son 01, 29 y 88. Fin de semana de muchas fiestas.

Escorpión

En el tarot te salió la carta de La Templanza, esto significa que debes tener cuidado con las decisiones que tomes en estos días, piensa dos veces lo que vayas a hacer para que después no tengas ningún contratiempo ni remordimiento. Vas por buen camino en cuestiones amorosas y esa persona con la que estás saliendo es la indicada, sólo no te precipites. A los Escorpión que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Aries o Libra que será muy compatible. Tramitas un crédito para adquirir una vivienda o un coche. Ten cuidado con traiciones en el trabajo, procura ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos. Tendrás un problema de tipo legal, pero no te preocupes, todo se resolverá a tu favor. Tus números de la suerte son 05, 29 y 34. Trata de jugar a la lotería el sábado y usar mucho el color rojo.

Sagitario

Tu carta es La Fuerza, significa que tendrás algunas dificultades en cuestiones laborales, pero debes mantener la calma y ser muy prudente con todo lo que comentes sobre los demás. Esta carta también augura que crecerás más en lo económico y podrás comprar un coche con algún crédito. Te llega un dinero extra por lotería con los números 03, 44 y 61. Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas; si estás en pareja en este momento no dudes en formalizar; si eres Sagitario soltero conocerás a alguien del signo de Aries o Acuario que será tu pareja ideal. Trata de cambiar tu celular por uno más reciente para que puedas estar comunicado todo el tiempo. Es el tiempo de resolver todo lo que tenías pendiente. No seas tan confiado y no platiques tanto tu vida personal. Te llega una oportunidad de viaje.

Capricornio

Durante esta semana tu carta es La Rueda de la Fortuna, significa que te encuentras en el momento ideal para cambiar de trabajo por uno mejor y volver a estudiar algo relacionado con tu carrera. Llegará un amor muy sincero a tu vida que será de un signo de fuego, así que trata de estar en toda la disposición de enamorarte. Los Capricornio que están en pareja tendrán algunas dificultades por cuestiones de celos. Recibes un dinero extra por lotería con los números 08, 20 y 31, trata de jugarlos el día viernes para que tu suerte se multiplique. Mantén la prudencia al momento de expresar tu opinión para que no lastimes a tus seres queridos. Esta carta del tarot te indica que es el tiempo de abrir las puertas a la abundancia y que no te sabotees tú mismo. Mejora tu administración para comenzar a ahorrar para tu futuro.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Emperador, lo cual indica que se resolverá favorablemente cualquier asunto laboral que tenías pendiente y que te vendrá en estos días una oportunidad de crecimiento laboral. Estás en tu mejor época y eso te llena de energías positivas para que triunfes. Ten más consideraciones con tu pareja, no descuides los lazos sentimentales. Te llega una invitación para salir de viaje. Compras un celular nuevo. Tus números de la suerte son 11, 15 y 23. Esta carta del tarot también te indica que alguien de un signo de fuego te ayudará mucho en cuestión de trabajo o incluso en un negocio propio. Te recomiendo que te alejes de todas esas personas que sólo te buscaban por interés económico y que no son personas sinceras. Te busca alguien de gobierno para ofrecerte trabajo en campaña.

Piscis

Tu carta es El Ermitaño, esto significa que te sentirás un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones, así que no te sobrecargues de tareas ni te alejes de tu familia. Visita más a tus seres queridos, eso te ayudará a controlar mejor tus problemas de estrés. Ten cuidado con dolores de cabeza y cuello. Eres muy intenso en cuestiones de negocios y proyectos de trabajo, eso hace que siempre tengas éxito. Tendrás un golpe de suerte el día domingo y será con los números 02, 18 y 77. Ponte mucho perfume antes de salir de casa y vístete con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual. Recuerda que hay que darle tiempo al tiempo y no debes forzar una relación amorosa, pronto te llegará la persona ideal. Te llega una propuesta de inversión, consulta a un abogado antes de aceptar.