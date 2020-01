Mercurio entró en Acuario y así se verá afectado este signo del zodiaco

View this post on Instagram

JUEVES El evento del día es Mercurio entrando en Acuario. Aún no ha entrado, pero lo hace en breve para quedarse hasta el 3 de febrero. Mercurio “trabaja” MUY bien en Acuario, así que les explico para que lo aprovechen: Mercurio ha estado en Capricornio las últimas semanas. Allí es bastante específico, nos enfoca en los facts, pasa la mente por encima de los sentimientos y nos enfoca en lo que “tenemos”, “debemos” hacer. Aunque es buen tránsito para enseriarnos con lo que nos proponemos, podemos tener ansiedad y ahogarnos en nuestro propio látigo mental, que se alimenta con el deber ser de la sociedad. Mientras Mercurio estaba transitando Capricornio, se dio la unión Saturno-Plutón que es justamente energía que poco a poco tumba las estructuras del deber ser que nos restan autenticidad, que nos obligan a colorear dentro de las líneas. Esa unión sigue activa, no es algo de un día y son muchas las cosas, tránsitos, alineaciones que nos motivan y ayudan a tumbar esas barreras, personales y colectivas. Para empezar tenemos que aprender a notar cuándo tenemos apego a las mismas, cuándo por muy mente abierta que nos consideramos nos protegemos en el deber ser o nos limitamos por lo que dice la sociedad que tenemos que hacer. En eso Mercurio entra en Acuario y nos pregunta de qué queremos liberarnos. Anoche les dejé un audio donde lo explico: antes de sentirnos bien un ratico pensando en liberación, tenemos que reconocer qué nos limita y si ese juez no está afuera, sino adentro. Mercurio en Acuario sigue siendo energía de estar comprometidos con la meta, pero está bien con que el método sea diferente a lo planificado. Nos enfoca a pensar fuera de la caja y a trabajar nuestra vía fuera de nuestra vieja versión. Mercurio en Acuario es el software para ti versión 2.0. Sabiendo esto les recomiendo escuchar de nuevo el audio que dejé anoche “¿De qué quieres liberarte?” y buscar el #horóscopo del fin de semana para profundizar en esto. Ayer también dejé una clase. “Herramientas de coaching: cómo va eso de se flexible en el cambio”, con herramientas y planteamientos para ayudarte en eso que quieres cambiar. Miastral.com 🚀 #astrologia #astrology #miastral