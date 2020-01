Una semana llena de suerte tendrán estos signos del zodiaco

La tercera semana de enero será de gran fortuna para estos signos del zodiaco:

Virgo

En esencia, eres un artista, Virgo. No es un lado tuyo que muchos puedan ver y ciertamente no es una luz en la que te puedas ver fácilmente. Sin embargo, esta semana, tu talento artístico no puede ser negado. Hay un proyecto creativo estallando dentro de ti. ¿Es esa historia que siempre has querido escribir? ¿Esa obra maestra que siempre has querido pintar? Es hora de llegar al fondo de lo que te impide ir a por ello.

Capricornio

Esta semana, realmente estás llegando al fondo de quién eres. Tus defectos, tus fortalezas, tus debilidades y tus talentos se hacen evidentes y te ayudan a comprenderte por dentro y por fuera. Pasa tiempo reconociendo el trabajo que aún necesitas hacer. Sin embargo, asegúrate de equilibrar tu autocrítica con un merecido amor propio.

Piscis

Esta semana, Venus entra en Piscis y llena tu vida con suficiente magia para satisfacer todos tus antojos. Prepárate para nuevos enamoramientos, nuevas y emocionantes experiencias de relación, apuros creativos y la oportunidad de prodigarse con tantas delicias. Transpórtate a diferentes dimensiones a través del arte, la emoción, el amor y la amistad.

