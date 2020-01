Consejo del Tarot Gitano: Cuidado con los enemigos ocultos

El Tarot Gitano tiene muchas revelaciones y recomendaciones para esta nueva semana del primer mes de 2020. Los naipes nuevamente instan a cada uno de los signos cancelar las deudas pendientes del año pasado, para que las finanzas en 2020 fluyan libremente. Otras casas del zodiaco deberán descubrir y distinguir quiénes son los falsos amigos.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: Dinero, El viaje, La prisión, La muerte

Todo en esta vida tiene solución, así que no te ahogues en un simple vaso de agua. Bájale la intensidad al estrés. Debes actuar lo mejor posible ante los obstáculos, dar lo mejor de ti y pensar con cabeza fría.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: El cambio, Penas y disgustos, La carta agradable, El largo camino

Cuídate de un enemigo oculto en tu sitio laboral, esa persona se muestra con una alegre sonrisa, pero sus intenciones son verte de rodillas. Situaciones tormentosas en el trabajo, la fe y la estrella de la paz te acompañarán en esos momentos.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: La noticia triste, Los tristes pensamientos, La esperanza, Un regalo

Si quieres algo en esta vida no esperes que te caiga del cielo y en tus manos. No te detengas por otros, avanza sin mirar atrás. No actúes con codicia porque las metas se te alejarán más y más. La fe y la esperanza siempre van primero.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: El océano, La persona principal femenina, La gran fortuna, El largo camino

Debes disfrutar un poco más de los placeres que nos da nuestra existencia en la tierra. Cancela deudas pendientes del año pasado, para que las finanzas en 2020 fluyan libremente. No actúes por impulsos y decisiones mal pensadas.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: Los honores, El juicio, La esperanza, Un regalo

Acudir a un sitio te haría bien para tener algo de paz y espiritualidad. Va empezando enero y ya muestras bastante cansancio físico, es momento de hacer una pausa y tomar la vida con un poco de calma. Escogerás entre dinero y la tranquilidad, lo segundo en lo más importante.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: La casa, La persona falsa, La prisión, La muerte

Necesitas distinguir quiénes son los falsos amigos. Se te presentarán esta semana grandes dificultades, pero los vencerás con aplomo y fuerza. Están dando pasos importantes, antes eras una mujer con muchos temores y ahora eres una persona decidida y libre.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: Buen final en el amor, Sala de estar, Los honores, El juicio

Tienes muchos planes y proyectos a desarrollar, pero te falta algo de empuje. Si quieres algo solo requieres orden y voluntad. No escuches chismes ni los provoques porque te puedan causar una situación incómoda. Contarás con buenas finanzas.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: El trabajo, La persona principal masculina, La joven rica, El niño pequeño

Aprovecha esta semana para ocuparte de ti misma y establecer tus deseos como prioridades, así que no las dejes a un lado. Comparte con la familia para fortalecer los lazos de unión y fraternidad. Lucha por lo que quieres lograr.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: La muerte, El océano, El encuentro, El buen hombre

Un individuo calmado de pensamiento racional, te ofrece su ayuda ante un problema. Cuídate más la salud personal, todo dependerá de cómo te sientes a la hora de hacer un último esfuerzo para lograr un objetivo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: El robo, El militar, El juez, Los pensamientos

No discutas con amigos íntimos y las personas que siempre están a tu lado en los momentos más difíciles. Deberás usar un sentido más intuitivo para saber qué es lo que verdaderamente te importa en la vida.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: Dinero inesperado, El buen hombre, La casa, La persona falsa

El consejo de las cartas para esta semana es el siguiente: ora, ten fe, medita y actúa con las fuerzas que te caracterizan. Debes buscar más la calma y la paz antes de aislarte de todo el mundo exterior.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: El hombre bueno y rico, El largo camino, El encuentro, La buena mujer

Nuevamente, deja el mal carácter porque aleja a todos de tu lado, y en el trabajo puede ser motivo a que no te den un ascenso. El destino está escrito, si quieres brillas lo harás, pero debes establecer metas y objetivos claros.

