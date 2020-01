“El horóscopo chino no escribe tu destino, te dice qué hacer al respecto”: Ludovica Squirru

View this post on Instagram

What's your Chinese zodiac sign? . My Chinese zodiac sign is ___. ___띠입니다. (___tti-im-ni-da) e.g. 쥐띠입니다. (jwi-tti-im-ni-da) . P.S. Download more Korean PDF words like this here: https://goo.gl/7S6ZhX . #learnkorean #koreanlearning #learningkorean #chinesezodiac #chinesehoroscope #learnkoreanlanguage #koreanclass101 #koreanlanguage #koreanclass #korean #koreanwords #koreanvocab #animal #animalwords #koreanteacher