Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

La Justicia

Si te encontraras en la encrucijada de tener que resolver una situación que se arrastra por algún tiempo, pero que has postergado por no dañar a nadie, menos a ti, en estos días se disiparán las dudas se despejarán las tinieblas y, como consecuencia de esto, se establecen las verdades suficientes y necesarias para que resuelvas todo con rectitud.

Tauro

Paje de Oros

Siempre será recomendable establecer ciertas rutinas tendientes a preservar la salud y las condiciones físicas. Es obvio señalar que la alimentación y la actividad que comprometa el ejercicio son esenciales para estos fines, y ajustan el sobrepeso, tan común pero tan dañino. Toma esto solo como una sana recomendación.

Géminis

Cuatro de Copas

Nada va a cambiar en tu vida afectiva, si estás cerrada a esta posibilidad. El primer paso necesario, y posiblemente determinante, es la apertura o disposición a cambiar tu forma de pensar o de analizar los por qué llegaste a esta situación. Si concluyes que tu conducta ha sido el factor preponderante la solución está al alcance de tu mano.

Cáncer

Diez de Copas

Nada más importante para una persona como tú que la unión familiar, partiendo por tu núcleo más cercano y haciéndolo extensivo al resto. Poco te costará en estos días alcanzar la plenitud en este tema, pero tu primer paso es determinante para alcanzar la armonía, que actúa en ti como un bálsamo sanador.

Leo

Diez de Oros

Salud, dinero y amor, según algunos la trilogía perfecta. Aunque nos parece difícil tener las tres en forma armónica y proporcionada, en estos días puedes estar cerca de experimentarlas, una más otras menos, pero suficientes como para sentirte agradecida de la vida.

Virgo

Cuatro de Bastos

Estás bien encaminada para lograr tu anhelada estabilidad laboral o profesional. Lo importante es que se debe al desempeño y seriedad con que asumes tu trabajo. Estos factores son permanentes en ti, por lo tanto, los resultados debieran tender a ser similares. Persevera, siempre se puede ser mejor.

Libra

Ocho de Bastos

Ejecutar cualquier actividad y, principalmente, la que se refiera a lo laboral o profesional, requiere, ahora, más que en cualquier otro período de organización y planificación. No es el momento de perder el tiempo en lo que no es prioritario, si no, ocuparse de lo que sí lo es, avanzar lo más que se pueda y ganar terreno, de tal manera que, cuando la situación lo amerite, echar mano a lo que ha quedado pendiente.

Escorpio

Siete de Espadas

Al conseguir algo que nos haya costado un esfuerzo grandioso por un tiempo prolongado, es lisa y llanamente un éxito, aunque no trascienda más allá del ámbito de lo personal. Este tiene dos sólidos pilares, uno es lo ganado y el otro la experiencia del cómo. Basa tus conquistas preferentemente de esta manera, porque además son las que forman parte de nuestros recuerdos.

Sagitario

As de Espadas

Comienzas este año de una buena manera en el plano de tu actividad laboral o profesional, pues tendrás a tu favor muchas y valiosas ideas para implementarlas durante el año, que te permitan diversificar tu actividad buscando nuevos rumbos o explorar nuevos ámbitos. Lo que debes moderar un poco será el exceso de optimismo, apelando a tu racionalidad por sobre todo.

Capricornio

Caballero de Bastos

El comienzo de este año será fluido, sin grandes dificultades, será un período para crecer, haciendo un esfuerzo razonable. No será necesario batir ningún récord, solo dedicarte a lo tuyo con responsabilidad y seriedad, como sueles hacerlo. Aprovecha este tiempo para avanzar y ganar un terreno que no siempre se puede presentar fácil.

Acuario

La Rueda de la Fortuna

Buen comienzo de año, propicio para la evolución y los cambios, los que la vida te proponga o aquellos que tú busques, aprovecha de la manera tus energías destinándolas al avance y a la innovación con racionalidad. La prisa, mayor o menor, la pones tú. Lo importante es la constancia, descartando de plano la temeridad.

Piscis

Caballero de Oros

La clave para conseguir tus propósitos en este año será la perseverancia, es decir, la continuidad de propósitos que te ayude a mantener una imprescindible habilidad que es mantener el esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo para permanecer constantes en el logro de un plan.

