Asambleísta Wendy Vera justifica ausencia en el Legislativo por más de 200 días

La asambleísta del correísmo, Wendy Vera, encabeza la lista de legisladores ecuatorianos con más ausencias (247 en total). Ante esto, ella explicó en sus redes sobre su problema de salud.

A través de un comunicado indicó:

“A mis queridos amigos y ciudadanos: ya me llegaron los informes sobre las ausencias en las votaciones en la Asamblea Nacional. Posiblemente algunos publicaron por llenar datos y otros para aumentar suspicacias.

Esto no me quiebra. Aunque de mi vida privada muestro poco, tendré que explicar a quienes me dieron el voto, a quienes creen que este proyecto político y a quienes creyeron en el proyecto de ley de adopción de niños sin hogar que presenté ante el legislativo.

Volverá a faltar a la Asamblea. Tengo una cirugía programada en los siguientes días, pues desafortunadamente queridos amigos, he sido diagnosticada con OsteoNecrosis (muerte de un hueso) nuevamente, en otra parte de mi cuerpo.

El año pasado fue de conocimiento público mi cirugía en la muñeca por la misma razón y pues, ahora se deben realizar estudios más profundos para determinar por qué razón me ha tocado la lotería dos veces.

Como ustedes recordarán combatí el cáncer a los ganglios dos veces y luego recibí un trasplante de médula ósea, eso implica años de cortisona y quimioterapias y tratamientos extremadamente agresivos que siguen pasando factura aún años después.

Mis seres queridos me acompañan en esta tortuosa batalla que he mantenido en silencio, pues mi prioridad es luchar por mi vida. A ellos les agradezco por estar apoyándome durante estos años con todo su amor y sus oraciones.

Los ataques sin piedad en las redes sociales me llevaron a un profundo análisis previo a pronunciarme.

Trolls, creativísimos trolls: seguiré siendo asambleísta de la Revolución Ciudadana y votando por mis convicciones así me tengan que cortar una rodilla.

Mi compromiso con este país altivo, va más allá de mi propia salud. Somos más… somos muchísimos más…

Los quiero, gracias por sus oraciones.

Su amiga, Wendy Vera”, fueron las palabras de la asambleísta en su comunicado.

