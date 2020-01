¿Cuál es el pueblo ecuatoriano con la mejor comida? El chef Xavier Orbe te lo cuenta

Cuando nos dicen la palabra gastronomía nuestro primer pensamiento se enfoca en cocina y comida. Pero hablar de esto va más allá. Así lo afirma Xavier Orbe, un chef ecuatoriano que emprende con chimichangas a domicilio poniéndoles su toque de varios sabores.

Para él, la gastronomía es demasiado extensa y de esto dan fe los estudiados en el tema así como sus colegas chefs. “Un gastrónomo no se centra en la cocina, en un restaurante o en un hotel. Hay algo que nosotros hacemos, especialmente yo, y es investigar nuestra cultura, saber los orígenes de cada producto, el arte en sí que encierra hacer un delicioso plato, así como conjugar con nuestras aficiones y gustos “, explica.

Se confiesa un enamorado innato del Ecuador, sus rincones y sobre todo la comida de identidad o tradicional.

“Cuando decimos comida típica no es la comida tradicional. Comida típica es los platos que consumimos a diario como un almuerzo, una sopa, en fin. Pero esto no pasa con una fritada o un ceviche que nos identifican como ecuatorianos, esa es la comida tradicional, son platos que no consumes todos los días”, define Xavier.

Ostenta sus raíces manabas porque a su criterio la mejor comida tradicional del Ecuador está en el pequeño pueblo de Jipijapa.

“Aquí cualquiera deleita el paladar. Deben saber que Jipijapa es la cuna y génesis del ceviche hecho a base de maní, un ingrediente que se lo usa mucho localmente así como la salprieta”, dice.

El chef recalca que ahí mismo se han visto creaciones de otros platos deliciosos y recomienda a los visitantes uno llamado “el greñoso”.

“Es hecho a base de maíz y maní hecho en horno manaba, que está en la tierra. Tiene similitud con un estofado y también incluye pollo.

Su sabor es muy especial y riquísimo. ¡Ah, y como dije: la salprieta no puede faltar”, nos cuenta.

Pero así como se van perdiendo las costumbres y tradiciones, también hemos perdido nuestros platos de identidad. Según Xavier uno de esos es el ají de carne. ¿Lo probaste alguna vez? ¿Sabes de qué está hecho?

Este es un plato tradicional de nuestra Sierra. ”Una sopa espectacular tipo locro con maduro y carne. Ya no veo mucho en la oferta culinaria de nuestros restaurantes”,acota.

En su formación como chef recuerda que uno de sus profesores es artista plástico. ¡Loco, no! Pero sí, él le dio clases de panadería y le invitaba a exposiciones y galerías. “Nos pedía que creemos los platos pensando en arte, no se trata solo de que te salga rico y se vea bonito. Debemos expresar algo a través del color, sabor, olor y forma. La cocina es parte de la gastronomía pero no es el todo”, culmina el chef.

