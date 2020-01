La reacción de la madre de Dayanara Peralta tras su compromiso con Jonathan Estrada

Dayanara Peralta y Jonathan Estrada protagonizaron uno de los momentos más dulces tras anunciar su compromiso con una maravillosa sesión de fotos en la playa.

Sus seguidores en redes sociales inundaron comentarios felicitándolos y deseándoles lo mejor por la decisión de casarse.

Sin embargo, Cecilia Loor, mamá de Dayanara Peralta, volvió a Instagram horas después de que su hija anuncie su matrimonio con Jonathan Estrada.

Según la página Farándula Datos, ella comenzó a publicar múltiples mensajes a través de historias y en los comentarios borraba a quienes la ofendían diciéndole "metida" y solo mantiene aquellos que le dan la razón.

Hace pocos meses, la mamá de la cantante guayaquileña se pronunció y dejó en claro que el actor es simplemente un 'pseudo hombre'. aseguró que 'el amor de del actor por su hija Dayanara es falso'.

Además su descontento era tal que en una publicación pasada de Estrada, y lo llamó ' aprovechador' y además, aseguró que la relación de su hija es solo 'un amor ciego'.

Pero Jonathan ha defendido su amor y en aquella ocasión respondió a dichos comentarios.

"A mí no me afecta porque uno está en otro patín, ya han pasado muchísimas cosas como para que me afecte, pero tengo que cuidar de ella (Dayanara) y me encantaría que ellos también cuiden de ella y eso no pasa", contestó el flamante novio.

Hoy están felizmente comprometidos y se muestran muy felices pese a todo esto que tiene que ver con la mamá de Dayanara.

La cantante y excandidata a Miss Ecuador pasó el fin de año con la familia de Jonathan. Publicó una foto junto a ellos anunciando que se despide del año con gente maravillosa.

Luego de que Jonathan le dio el anillo de compromiso expresó que está muy enamorado y agradecido por ser elegido para acompañarla toda la vida.

"Dijo que si ! La mujer más hermosa del mundo hoy me elige nuevamente y eternamente por sobre todas las cosas… Solo te puedo agradecer por valorarme y darme tu mano para caminar junto a ti por esta corta y loca vida… Gracias mi Dios gracias y siempre te pediré día a día tu bendición para poder darle mi vida entera a la persona más bella. TE AMO Dayanara de Estrada", fueron sus palabras.

Relacionado: