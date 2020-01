Estos signos del zodiaco jamás podrán olvidar a su primer amor

Algunas personas se enamoran una vez en la vida o eso dicen. El primer amor es difícil de olvidar, especialmente para estos tres signos del zodiaco:

1. Tauro

Es conocido por ser uno de los signos más lentos entre el zodiaco. Les lleva un tiempo enamorarse de alguien, pero cuando lo hacen, caen con fuerza. Si combinas esa energía con un planeta regente de Venus, tendrás una señal de que generalmente toma mucho tiempo superar la angustia.

Según la astróloga Laura Monahan, Tauro es extremadamente romántico y tiende a ver a sus parejas como almas gemelas. Son signos confiables y fijos, por lo que también son muy leales. "Pusieron mucha consideración en elegir a su pareja y una vez que han invertido tiempo y esfuerzo, están tristes de dejarlo pasar", dice Monahan.

2. Escorpio

Al igual que Tauro, Escorpio es un signo fijo, por lo que tardan en enamorarse e incluso más lento para superar una ruptura e imposible superar su primer amor. Los escorpios no invierten su tiempo y energía en cualquiera.

"Al ser uno de los signos más centrados en las relaciones, Escorpio tiende a obsesionarse con la búsqueda del amor y tiende a estar al límite, incluso si la otra persona no está necesariamente al mismo nivel que ellos", dice Monahan. Cuando termina una relación, les gusta sentir que todavía están conectados con su ex, incluso si su ex los ha superado.

3. Piscis

Es probable que Piscis siga sintiendo amor por esa primera persona mucho más allá de la fecha de rompimiento. Según Monahan, Piscis no es conocido por tener buenos límites, y esto se desmorona. Dado que Piscis está regido por Neptuno, que se trata de la imaginación, los sueños y la espiritualidad, tienen una visión fantástica del amor.

"Neptuno quiere una disolución de los límites y le gusta fusionarse, por lo que Piscis tiende a mantener una línea de conexión indeterminada con sus parejas mucho después de que se hayan separado", dice Monahan.

